توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در ادارات کرج ضروری است

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در ادارات شهرستان کرج گفت: با تقویت روحیه ایثار و شهادت در دستگاه های مختلف می توان گامی بسیار مهم برای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان برداشت.



وی تاکید کرد: ملاقات و دیدار با خانواده شهداء، ایثارگران و جانبازان وظیفه آحاد جامعه به ویژه مدیران دستگاه های مختلف است.



ایران نژاد با بیان اینکه جانبازان سفیران ایثار و شهادت هستند، گفت: تلاش برای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در ادارات شهرستان ضرورتی انکارناپذیر است.



ایثارگران و جانبازان ورزشکار الگوی جوانانند



فرماندار کرج در بخشی دیگر به حضور موفق ایثارگران و جانبازان در ورزش اشاره کرد و اظهار داشت: حضور موفق ایثارگران و جانبازان در حوزه های مختلف از جمله ورزش نکته قابل توجه دیگری است که می تواند به عنوان الگویی مناسب برای جوانان به شمار رود

وی افزود: این افراد به عنوان نیروهای ارزشی کشور نقشی اساسی در تبیین ارزشها و حراست از اندیشه اسلامی داشته اند و در این راه از جان و مال خود گذشتند تا ایران اسلامی امروز سرافراز در تمامی حوزه ها بدرخشد.

