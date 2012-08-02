توزیع گوشت ارزان در آذربایجان غربی/متخلفان توزیع مرغ 324 میلیون ریال جریمه شدند

عباداله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته مقرر شده 9 هزار و 500 راس دام زنده گوسفندی از کشور ارمنستان وارد استان شده و در کشتارگاه صنعتی خوی کشتار شود.
وی اضافه کرد: کالای مذکور در حال ترخیص از گمرکات استان است و پس از کشتار در کشتارگاه توسط فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ و شرکت های تعاونی مصرف توزیع خواهد شد.
اکبری اعلام کرد: این کالا از 14 مرداد ماه سالجاری به قیمت هر کیلو 166 هزار و 500 ریال در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
وی در ادامه به اهم اقدامات صورت گرفته در راستای تنظیم بازار سایر کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: تخصیص مقدار 2 هزار و 20 تن برنج ایرانی و 6 هزار تن برنج تایلندی، 10 هزار و 640 تن انواع نهاده های دامی به دامداران و برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا از جمله این اقدامات است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی ادامه داد: 19 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در راستای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان در استان اجرا شده و انواع کالاهای اساسی از جمله برنج، محصولات لبنی، کوشت قرمز، گوشت مرغ، خرما و انواع حبوبات با قیمتی پایین تر از سطح بازار عرضه در آن می شود.
متخلفان توزیع گوشت مرغ 324 میلیون ریال جریمه شدند
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در ادامه از انجام 27 هزار و 550 بازرسی از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان در استان خبر داد.
اکبری با اشاره به اینکه طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان از پانزدهم تیرماه سالجاری در استان آغاز شده و تا پایان مرداد ادامه دارد، افزود: در راستای بازرسی های صورت گرفته از گروه های کالایی و خدماتی 908 پرونده تخلف به ارزش بیش از 195 میلیارد ریال تشکیل شده است.
وی بیشترین بازرسی های انجام یافته را مربوط به مواد پروتئینی، غلات و حبوبات، خدمات عمومی، قند و شکر و روغن نباتی دانست و اظهار داشت: بیشترین پرونده های متشکله نیز به ترتیب مربوط به مواد پروتئینی و خدمات عمومی می باشد.
اکبری یاد آور شد: همچنین طی مدت ذکر شده 600 گزارش مردمی به صورت حضوری و تلفنی دریافت شده که از این تعداد 135 مورد به عنوان متخلف شماخته شده است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در ادامه به عملکرد بازرسی از مواد پروتئینی در ماه رمضان اشاره کرد و گفت: در طول اجرای طرح نظارتی مذکور بیش از 2 هزار و 600 بازرسی از کشتارگاه ها، مرغداری ها و واحدهای عرضه مرغ به عمل آمده که در این راستا 110 پرونده تخلف به ارزش 324 میلیون ریال تشکیل شده است.
وی گفت: پایش مستمر بازار و بازرسی از اقلام ضروری ماه رمضان جهت ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه همچنان تا پایان این ماه ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در گروه های کالایی و خدماتی به شدت با متخلفین برخورد خواهد شد.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه روزانه 120 تن مرغ گرم به قیمت مصوب هر کیلو 52 هزار ریال در استان توزیع می شود اظهارداشت: این نرخ از ششم مرداد ماه سالجاری در سراسر استان به تصویب رسیده و با آن دسته از واحدهایی که بیشتر از نرخ مصوب اقدام به فروش کنند برخورد خواهد شد.
گوشت مرغ منجمد از کشور ترکیه وارد کشور می شود
وی اضافه کرد: دو مباشر جهت واردات 2 هزار تن گوشت مرغ منجمد از کشور ترکیه انتخاب شده که طی چند روز آینده در شبکه های توزیع تعیین شده عرضه خواهد شد.
اکبری همچنین به واردات مقدار 2500 تن گوشت مرغ منجمد توسط شرکت آروین پروتئین خوی جهت تنظیم بازار استان اشاره کرد و اظهار داشت: در این خصوص مقرر شده از چهاردهم ماه جاری هر هفته مقدار 150 تن گوشت مرغ منجمد از گمرکات تر خیص و در شبکه های تعیین شده توزیع شود.
وی ادامه داد: جهت تثبیت قیمت گوشت مرغ در ایام ماه مبارک رمضان از طریق شرکت پشتیبانی امور دام استان مقدار 6 هزار تن کنجاله سویا برای صنعت مرغداری اختصاص یافته که 5 هزار و 600 تن آن جذب و ذخیره سازی شده است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اشاره به اینکه به ازای اختصاص کنجاله سویا به مرغداران، مرغ یارانه ای به قیمت 47 هزار ریال توزیع شد، خاطرنشان کرد: در این راستا 9 فقره تفاهم نامه سه جانبه بین سازمان بازرگانی سابق، شرکت پشتیبانی امور دام و کشتارگاه های صنعتی طیور در سطح استان منعقد شد و حدود 700 تن از 12 تیر ماه الی 3 مرداد ماه سالجاری در سطح استان توزیع شد.
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