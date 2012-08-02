توزیع گوشت ارزان در آذربایجان غربی/متخلفان توزیع مرغ 324 میلیون ریال جریمه شدند

عباداله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس هماهنگی های صورت گرفته مقرر شده 9 هزار و 500 راس دام زنده گوسفندی از کشور ارمنستان وارد استان شده و در کشتارگاه صنعتی خوی کشتار شود .

وی اضافه کرد: کالای مذکور در حال ترخیص از گمرکات استان است و پس از کشتار در کشتارگاه توسط فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ و شرکت های تعاونی مصرف توزیع خواهد شد .

اکبری اعلام کرد: این کالا از 14 مرداد ماه سالجاری به قیمت هر کیلو 166 هزار و 500 ریال در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد .

وی در ادامه به اهم اقدامات صورت گرفته در راستای تنظیم بازار سایر کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: تخصیص مقدار 2 هزار و 20 تن برنج ایرانی و 6 هزار تن برنج تایلندی، 10 هزار و 640 تن انواع نهاده های دامی به دامداران و برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا از جمله این اقدامات است .

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی ادامه داد: 19 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در راستای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان در استان اجرا شده و انواع کالاهای اساسی از جمله برنج، محصولات لبنی، کوشت قرمز، گوشت مرغ، خرما و انواع حبوبات با قیمتی پایین تر از سطح بازار عرضه در آن می شود .

متخلفان توزیع گوشت مرغ 324 میلیون ریال جریمه شدند

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در ادامه از انجام 27 هزار و 550 بازرسی از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان در استان خبر داد .

اکبری با اشاره به اینکه طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان از پانزدهم تیرماه سالجاری در استان آغاز شده و تا پایان مرداد ادامه دارد، افزود: در راستای بازرسی های صورت گرفته از گروه های کالایی و خدماتی 908 پرونده تخلف به ارزش بیش از 195 میلیارد ریال تشکیل شده است .

وی بیشترین بازرسی های انجام یافته را مربوط به مواد پروتئینی، غلات و حبوبات، خدمات عمومی، قند و شکر و روغن نباتی دانست و اظهار داشت: بیشترین پرونده های متشکله نیز به ترتیب مربوط به مواد پروتئینی و خدمات عمومی می باشد .

اکبری یاد آور شد: همچنین طی مدت ذکر شده 600 گزارش مردمی به صورت حضوری و تلفنی دریافت شده که از این تعداد 135 مورد به عنوان متخلف شماخته شده است .

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در ادامه به عملکرد بازرسی از مواد پروتئینی در ماه رمضان اشاره کرد و گفت: در طول اجرای طرح نظارتی مذکور بیش از 2 هزار و 600 بازرسی از کشتارگاه ها، مرغداری ها و واحدهای عرضه مرغ به عمل آمده که در این راستا 110 پرونده تخلف به ارزش 324 میلیون ریال تشکیل شده است .

وی گفت: پایش مستمر بازار و بازرسی از اقلام ضروری ماه رمضان جهت ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه همچنان تا پایان این ماه ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در گروه های کالایی و خدماتی به شدت با متخلفین برخورد خواهد شد .

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه روزانه 120 تن مرغ گرم به قیمت مصوب هر کیلو 52 هزار ریال در استان توزیع می شود اظهارداشت: این نرخ از ششم مرداد ماه سالجاری در سراسر استان به تصویب رسیده و با آن دسته از واحدهایی که بیشتر از نرخ مصوب اقدام به فروش کنند برخورد خواهد شد .

گوشت مرغ منجمد از کشور ترکیه وارد کشور می شود

وی اضافه کرد: دو مباشر جهت واردات 2 هزار تن گوشت مرغ منجمد از کشور ترکیه انتخاب شده که طی چند روز آینده در شبکه های توزیع تعیین شده عرضه خواهد شد .

اکبری همچنین به واردات مقدار 2500 تن گوشت مرغ منجمد توسط شرکت آروین پروتئین خوی جهت تنظیم بازار استان اشاره کرد و اظهار داشت: در این خصوص مقرر شده از چهاردهم ماه جاری هر هفته مقدار 150 تن گوشت مرغ منجمد از گمرکات تر خیص و در شبکه های تعیین شده توزیع شود .

وی ادامه داد: جهت تثبیت قیمت گوشت مرغ در ایام ماه مبارک رمضان از طریق شرکت پشتیبانی امور دام استان مقدار 6 هزار تن کنجاله سویا برای صنعت مرغداری اختصاص یافته که 5 هزار و 600 تن آن جذب و ذخیره سازی شده است .