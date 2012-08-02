در راه بازگشت از تبریز مس کرمان از هواپیما جا ماند

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود مس کرمان صبح روز بعد از بازی با هواپیما از تبریز راهی تهران و سپس از آنجا به کرمان برگردد که به دلیل تاخیر حضور بازیکنان مس در فرودگاه تبریز، هواپیما بدون بازیکنان مس پرواز کرد تا آن ها مجبور شوند مسافت تبریز تا تهران را زمینی طی کنند.

ظاهرا طول کشیدن بازی تیم های تراکتورسازی و مس کرمان به دلیل قطع برق منجر به خواب ماندن بازیکنان مس شده بود!

در جریان بازی دو تیم و در دقیقه سوم برق ورزشگاه یادگار امام تبریز قطع شد تا بازی با حدود چهل دقیقه تاخیر آغاز شود و این اتفاق سبب شد که بازی دو تیم تا ساعت یک بامداد روز بعد ادامه پیدا کند!

مس این هفته در کرمان به مصاق استقلال تهران خواهد رفت.