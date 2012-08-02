طرح همای رحمت در آمل آغاز ‌شد

رحمت الله مقصودلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این طرح بیش از 350 سبد غذایی بین خانواده‌های نیازمند شهری و خانواده‌های نیازمند روستایی توزیع می‌شود.

وی افزود: هر سبد غذایی شامل 10 قلم جنس شامل برنج، قند، شکر، خرما، تخم مرغ، رشته، رب گوجه و ماکارونی بوده که ارزش تقریبی هر سبد پنج هزار تومان می‌باشد که بین خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود.

رئیس جمعیت هلال احمر آمل افزود: توزیع این سبد غذایی با حفظ شان و منزلت افراد نیازمند که از اولویت‌های اصلی این طرح است، توزیع خواهد شد.

مقصودلو ادامه داد: در این طرح به افراد نیازمند که زیر پوشش هیچ سازمان حمایتی خاصی نیستند و توسط افراد معتمد شناسایی شدند کمک می‌شود.

وی هدف از اجرای این طرح را رفع مشکلات نیازمندان شهرستان اعلام کرد و افزود: این طرح برگرفته از سنت حضرت علی(ع) و اطعام نیازمندان در ایام ماه مبارک رمضان است.

رئیس جمعیت هلال احمر آمل ضافه کرد: طرح همای رحمت از چند سال گذشته از سوی واحد داوطلبان جمعیت هلال احمر آمل توسط داوطلبان خیر این جمعیت اجرا می شود.

مقصودلو به جایگاه و ارزش نیکوکاری در بین مردم اشاره کرد وگفت: مردم و خیران شهرستان آمل در انجام فعالیت‌های خداپسندانه و نیکو همکاری خوبی داشته‌اند که امیدواریم در این طرح نیز با جمعیت هلال احمر همکاری کنند.

شهرستان آمل بیش از 400هزار نفرجمعیت دارد.