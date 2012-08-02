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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۲

مقصودلو اعلام کرد:

طرح همای رحمت در آمل آغاز ‌شد

طرح همای رحمت در آمل آغاز ‌شد

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر آمل از آغاز توزیع سبدهای غذایی به نیازمندان در قالب طرح همای رحمت"به منظور احیای سنت حسنه اطعام فقرا، در سطح شهر و روستاهای این شهرستان خبر داد.

رحمت الله مقصودلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این طرح بیش از 350 سبد غذایی بین خانواده‌های نیازمند شهری و خانواده‌های نیازمند روستایی توزیع می‌شود.

وی افزود: هر سبد غذایی شامل 10 قلم جنس شامل برنج، قند، شکر، خرما، تخم مرغ، رشته، رب گوجه و ماکارونی بوده که ارزش تقریبی هر سبد  پنج هزار تومان می‌باشد که بین خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود.

رئیس جمعیت هلال احمر آمل افزود: توزیع این سبد غذایی با حفظ شان و منزلت افراد نیازمند که از اولویت‌های اصلی این طرح است، توزیع خواهد شد.

مقصودلو ادامه داد: در این طرح به افراد نیازمند که زیر پوشش هیچ سازمان حمایتی خاصی نیستند و توسط افراد معتمد شناسایی شدند کمک می‌شود.

وی هدف از اجرای این طرح را رفع مشکلات نیازمندان شهرستان اعلام کرد و افزود: این طرح برگرفته از سنت حضرت علی(ع) و اطعام نیازمندان  در ایام ماه مبارک رمضان است.

رئیس جمعیت هلال احمر آمل ضافه کرد: طرح همای رحمت از چند سال گذشته از سوی واحد داوطلبان جمعیت هلال احمر آمل توسط داوطلبان خیر این جمعیت اجرا می شود.

مقصودلو به جایگاه و ارزش نیکوکاری در بین مردم اشاره کرد وگفت:  مردم و خیران شهرستان آمل در انجام فعالیت‌های خداپسندانه و نیکو همکاری خوبی داشته‌اند که امیدواریم در این طرح نیز با جمعیت هلال احمر همکاری کنند.

شهرستان آمل بیش از 400هزار نفرجمعیت دارد.

کد مطلب 1664072

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