تالیف و نشر کتاب "فرزند آذربایجان" در تبریز

محمد فتح الله زاده کارشناس تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ظهر امروز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر در این باره گفت: این کتاب شامل روایتی از حضور مردم آذربایجان در صحنه های حساس تاریخ معاصر ایران از زبان مقام معظم رهبری است.
وی افزود: این کتاب در شمارگان دو هزار جلد به چاپ رسیده است و جبهه حامیان ولایت شمالغرب کشور نیز در انتشار آن نقش داشته است.
فتح الله زاده ادامه داد: در این کتاب پیام های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مردم آذربایجان در مناسبت هایی چون سالگرد 29 بهمن تبریز ، سغر ایشان در سال 73 به تبریز ، ... مشاهده می شود.
وی اضافه کرد: این کتاب در قطع رقعی و در 32 صفحه با جلدی زیبا و شکیل به چاپ رسیده است.
تبریز - خبرگزاری مهر: کتاب " فرزند آذربایجان" با همکاری کانون فرهنگی تبلیغی امین در تبریز انتشار یافت.
محمد فتح الله زاده کارشناس تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ظهر امروز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر در این باره گفت: این کتاب شامل روایتی از حضور مردم آذربایجان در صحنه های حساس تاریخ معاصر ایران از زبان مقام معظم رهبری است.
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