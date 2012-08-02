تالیف و نشر کتاب "فرزند آذربایجان" در تبریز

محمد فتح الله زاده کارشناس تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ظهر امروز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر در این باره گفت: این کتاب شامل روایتی از حضور مردم آذربایجان در صحنه های حساس تاریخ معاصر ایران از زبان مقام معظم رهبری است.



وی افزود: این کتاب در شمارگان دو هزار جلد به چاپ رسیده است و جبهه حامیان ولایت شمالغرب کشور نیز در انتشار آن نقش داشته است.



فتح الله زاده ادامه داد: در این کتاب پیام های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مردم آذربایجان در مناسبت هایی چون سالگرد 29 بهمن تبریز ، سغر ایشان در سال 73 به تبریز ، ... مشاهده می شود.



وی اضافه کرد: این کتاب در قطع رقعی و در 32 صفحه با جلدی زیبا و شکیل به چاپ رسیده است.