سیاستگذاری مناسب برای رفع معضل بیکاری در مازندران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید اعلا الدین ربیعی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مازندران موضوع بیکاری نباید مطرح باشد بلکه از استانهای دیگر باید برای اشتغال به مازندران مهاجرت کنند.



وی با اعلام اینکه 900 هزار تن برنج در مازندران تولید می شود افزود: باید با شیوه صحیح از پتانسیل کشاورزی استان برای اشتغالزایی استفاه شود.



دبیر اتاق تعاو ن مازندران با اعلام اینکه برخی از واحدهای تولیدی گوشت مرغ در استان دارای تولید بالایی هستند افزود: سیاست گذاری استان در تامین نهادها غلط است.



ربیعی با اشاره به سند چشم انداز توسعه برنامه پنجم که باید تصدی گری دولت برداشته شود و به بخش خصوصی واگذار شود افزود: تاکنون دولت نتوانسته است این سیاستگذاری را اعمال کند.



وی با اعلام اینکه مدیران استانی از صبح تا غروب درگیر تصدی گری هستند افزود: ارباب رجوع دیگر نمی تواند به دنبال سیاست گذاری برود.



این مقام مسئول افزود: مدیران، کار تصدی گری را به خصوصی جهت نظارت و حمایت در برنامه خود قرار دهند تا سیاست گذاری درست و صحیح اداره شود.