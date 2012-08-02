دشمن از ابتدای انقلاب سعی در ضربه زدن به باور های جوانان ایرانی از طریق جنگ نرم داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه امروز در مراسم معرفی فرمانده جدید انتظامی شهرستان سرپل ذهاب گفت: جنگ نرم دشمنان اسلام از اوایل انقلاب اسلامی وجود داشته و هم اکنون هم به وسیله آن دشمن سعی در براندازی نظام و ضربه زدن به اعتقادات و باورها و استعدادهای شکوفای جوانان ایرانی که در دنیا سر آمدند، دارد.

سردار کریم کشوری افزود: امنیت از نعمت های الهی است و در سایه امنیت فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی شکل می گیرد.



وی افزود: پایبندی به باورها و ارزش های دینی و رعایت هنجارها در جامعه از وقوع جرایم و جنایت ها جلوگیری می کند و در این راستا خانواده ها و آموزش و پرورش در پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی بیشتر از دیگر ارگان ها و دستگاه ها نفش سازنده و مهمتری برخوردارند.



فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه رمز اعطای نعمت را در شکر نعمت دانست و تصریح کرد: توسعه در کنار امنیت ملزوم و مکمل یکدیگرند و یکی از بسترهای امنیت، توسعه در ابعاد مختلف جامعه است.



وی همچنین عدم اهمیت به مهارت های زندگی و عدم تربیت صحیح فرزندان را از عوامل وقوع جرم و جنایت ها در سطح جامعه فعلی برشمرد.



سردار کشوری تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، سرقت های کلان در استان کرمانشاه و شهرستان سرپل ذهاب 20 تا 25 درصد کاهش داشته و این به لطف تلاش شبانه روزی نیروهای انتظامی است.

فرماندار سرپل ذهاب نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه تاثیرگذار نیروی انتظامی در تامین آسایش و امنیت جامعه، امنیت را نعمت بزرگ خداوند برای انسان ها دانست که پلیس و عوامل انتظامی در این راستا تلاش بی وقفه ای دارند.



میرزا مراد پیرو افزود: در میان نعمت های الهی، نعمت امنیت، چنان مهم و حیاتی است تا جایی که رسول اکرم (ص) می‏ فرمایند: سلامت و امنیت دو نعمت پنهان انسان هستند و خوشبختی انسان در آسایش و امنیت است.



وی با بیان اینکه نیروی انتظامی همواره حافظ امنیت مردم در تمام حوزه هاست، آسایش، امنیت و راحتی مردم را ثمره خون شهیدان دانست و افزود: اگر ما در دنیا می درخشیم و کشوری مقتدر و به دنبال علم و فناوری هستیم، نشئت گرفته از خون شهیدان است.



فرماندار سرپل ذهاب افزود: جایگاه امنیتی این شهرستان به عنوان یکی از امن ترین شهرها در استان مرهون تلاش های نیروی انتظامی است.



پیرو گفت: اتحاد، انسجام و یکدلی مردم و پلیس باعث شکست توطئه های دشمنان برای ایجاد ناامنی در شهرها می شود.



در ادامه این مراسم، سرهنگ علی کریمی به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان سرپل ذهاب معرفی شد و از خدمات سرهنگ محمدحسین پروینی فرمانده سابق انتظامی سرپل ذهاب تقدیر شد.