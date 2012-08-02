خبرنگاران فعال استان قزوین در حوزه دین تجلیل می شوند

حجت الاسلام عباس نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: انسان یک موجود دو بعدی است که در کنار جسم با داشتن روح و روان نیازمند تغذیه در هر دو زمینه است.



وی افزود: پیشگیری از آسیب های جسمانی نیازمند توجه به تغذیه اصولی و سالم روحی است که بخشی از این نیاز را خبرنگاران حوزه دین می توانند با خوراک اطلاعاتی خود تامین کنند.



خبرنگاران در جامعه تاثیرگذارند



این مسئول فرهنگی تصریح کرد: جایگاه و شان خبرنگاری بسیار والا و ارزشمند است و چون با روح و افکار عمومی ارتباط دارد می تواند در توسعه همه جانبه نقش موثری ایفا کند.



وی بیان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی استان با توجه به رسالت و وظایف خطیری که متقبل شده تامین بخش مهمی از نیازمندیهای

فکری و فرهنگی و دینی جامعه را بر عهده دارد و در این راستا با استفاده داز ظرفیت های همه رسانه ها تلاش می کنیم بتوانیم جواب منطقی به این نیازها داده و گامی در این مسیر برداریم.



نظری تصریح کرد: رسانه های گروهی با فعالیت گسترده در حوزه دین و مذهب می توانند خوراک فکری و روحی نیازمندان را تامین کرده و به ترویج فرهنگ دینی کمک کنند.



خبرنگار حوزه دین باید مطلع و آراسته به اخلاق دینی باشد



وی با اشاره به ویژگی های خبرنگاران فعال در حوزه دینی گفت: یک خبرنگار در این بخش باید از سطح آگاهی نسبی و بالای دینی برخوردار باشد تا بتواند زیبائیها و جلوه های مثبت و ارزشمند دینی را در قالب هنر خبرنگاری با قلم خود به نگارش درآورد.



معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین اظهارداشت: خبرنگاران باید از خرافه و غلوهایی که گاهی اوقات در حوزه دین توسط برخی افراد ایجاد شده و به این حوزه آسیب می رساند دوری کنند و با شناسایی این مشکلات در انعکاس آن نیز موفق عمل کنند.



جشنواره های با هدف اعتلا بخشی به فعالیتهای رسانه ای است



این مسئول یادآورشد: هدف از برگزاری جشنواره های تجلیل از فعالان رسانه ای در حوزه دین اغنا بخشیدن به فعالیتهای این حوزه است.



نظری بیان کرد: رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها نقش انکارناپذیری در اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی در حوزه دینی بر عهده دارند و ما نیز در صددیم از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کنیم.



وی گفت: مقاله،‌ تحلیل، نقد، گزارش، عکس در حوزه دین کاملا مورد نیاز است که می تواند در رسانه ها مورد توجه جدی فعالان و خبرنگاران رسانه های مکتوب و مجازی استان قرار گیرد.



این مسئول تصریح کرد: هر چند کارهای خوبی هم در رسانه ها تاکنون صورت گرفته اما تا جایگاه مطلوب فاصله زیادی داریم که این کمبود باید توسط فعالیت بیشتر خبرنگاران برطرف شود.



قرآن و اهل بیت(ع) موضوع رسانه ای شود



حجت الاسلام نظری در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه موضوعاتی می تواند در رسانه ها مورد توجه بیشتر قرار گیرد اظهارداشت: در این بخش خلاء‌های زیادی احساس می شود اما موضوعات مربوط به قرآن و اهل بیت(ع) باید در جامعه بیشتر نشر داده شود.



وی اظهارامیدواری کرد با حضور موثر خبرنگاران و توجه بیشتر به موضوعات قرآنی و دینی فضای معنوی بیشتری در جامعه طنین انداز شود.