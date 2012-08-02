بهره برداری از بیمارستان سوانح و سوختگی اردبیل در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورفرضی ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از این پروژه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر گفت: احداث بیمارستان سوانح و سوختگی از سال 86 در دستور کار بود که به دلیل تخصیص اعتبارات محدود تاکنون نتواسته است به بهره برداری برسد.

وی مسکن و شهرسازی را مجری این پروژه طی سالهای گذشته معرفی کرد و افزود: با توجه به نیاز درمانی استان و طولانی شدن پروسه ساخت این بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی در نظر دارد ادامه ساخت این پروژه را به عهده بگیرد.

پورفرضی تاکید کرد: با وجود اینکه ساخت مراکز درمانی بهداشتی به عهده مسکن و شهرسازی و تجهیز آن به عهده دانشگاه علوم پزشکی است، اما اهمیت این پروژه موجب شده مسئولیت ادامه ساخت را حتی با تامین منابع مالی به عهده بگیریم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه نقشه ساخت در سال 86 طراحی شده بود لازم است تغییراتی در ساخت انجام شود که پیمانکار را به پیاده سازی این تغییرات راضی کرده ایم.

این مسئول در پاسخ به زمان بهره برداری از این طرح با توجه به عدم واگذاری قطعی پروژه به دانشگاه علوم پزشکی افزود: صحبتهای انجام شده نتیجه بخش بوده و در صورتی که واگذاری قطعی انجام شود این پروژه تا پایان خرداد ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

بیمارستانهای فرسوده تعطیل نمی شوند

قائم مقام وزیر بهداشت در خصوص یکی از مهمترین بخشهای عمرانی دستگاه اجرایی این نهاد یادآور شد: طرح معوض بیمارستانهای فرسوده در دستور قرار دارد و هم اکنون در شهرستانهای بیله سوار، مشگین شهر، خلخال و گرمی ساختمان جدید احداث شده است.

وی با یادآوری فعالیت چهار بیمارستان در مرکز استان با کاربری آموزشی، درمانی و شش بیمارستان در شهرستانها با کاربری درمانی تصریح کرد: در شهرستان نمین بیمارستان فعلی جوابگوی نیاز مراجعان است و در پارس آباد پروژه ساخت بیمارستان 120 تختخوابی اجرا می شود که تا آخر دولت دهم به بهره برداری می رسد.

پورفرضی با بیان اینکه بیمارستان امام در اردبیل در حال افزایش تعداد تختهای خود به 500 تخت است، افزود: برای احداث ساختمان جدید بیمارستان فاطمی مشکل جایابی داشتیم که این مهم مرتفع شده و ساختمان جدید آن با 200 تختخواب تا سه سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی تاکید کرد: اجرای طرح معوض بیمارستان علوی طبق صحبتهای انجام شده با ماده 215 به تصویب رسیده و از بودجه سال آینده احداث ساختمان جدید آن اجرا خواهد شد.

دو هزار تخت بیمارستانی تا سال 94 ایجاد می شود

این مسئول در خصوص بیمارستان بوعلی اردبیل گفت: عمر این بیمارستان بالای 50 سال نیست و جزو بیمارستانهای فرسوده محسوب نمی شود با این وجود طی بازدید این بیمارستان را نیز جزو ساختمانهای فرسوده قرار دادیم که در این راستا برنامه ساخت ساختمان جدید را در نظر داریم.

پور فرضی با بیان اینکه به دلیل محدودیت فضاهای درمانی نمی توان بیمارستانهای فرسوده را تا زمان احداث ساختمان جدید تعطیل کرد، گفت: در حال حاضر لازم است از فضاهای بیمارستانهای فرسوده استفاده شود.

وی با بیان اینکه در چشم انداز سال 94 احداث دو هزار و 10 تخت بیمارستانی برای استان در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: در سال جاری نیز احداث 130 تخت در دستور کار این دستگاه اجرایی است.