  1. بین الملل
۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

دیدار بارزانی و اوغلو در اربیل/سوریه محور مذاکرات

دیدار بارزانی و اوغلو در اربیل/سوریه محور مذاکرات

وزیر خارجه ترکیه و رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار با یکدیگر در اربیل درباره سوریه گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، احمد داود اوغلو و مسعود بارزانی شب گذشته با یکدیگر دیدار کردند.
در این دیدار که در اربیل برگزار شد طرفین توافق کردند با هر گونه تحرکات ناشی از بحران سوریه توسط گروه های افراطی مقابله کنند.

دخالت در امور داخلی سوریه که بارزانی و اوغلو به زعم خود آن را کمک به ملت سوریه دانستند از دیگر توافقات طرفین در این دیدار بود.

بارزانی و اوغلو ضمن اعلام نگرانی از اوضاع کنونی سوریه ابراز امیدواری کردند گروه های تندرو و تروریستی در سوریه جدید جایی نداشته باشند. وزیر خارجه ترکیه عصر روز گذشته برای دیدار با مقامات اقلیم کردستان عراق وارد اربیل شد.

کد مطلب 1664096

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