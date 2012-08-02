13 موسسه خیریه مردم نهاد آمل حمایتی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان علیپور اظهار داشت: جلسه ستاد احسان و نیکوکاری در این شهرستان به طور منظم برگزار میشود که توانسته نتایج خوبی را نیز به همراه داشته باشد.
وی افزود: کمیته امداد در سطح کشور متولی حمایت از نیازمندان و مستمندان است و این امر را مهمترین وظیفه خود میداند.
علیپور با اشاره به اینکه سازمانها و موسسان خیریه مردم نهاد نیز بازوی قدرتمند حمایتی کمیته امداد امام(ره) هستند، تصریح کرد: از بین 19 موسسه خیریه مردم نهاد این شهرستان 13 موسسه خیریه در راستای حمایت از نیازمندان و محرومیتزدایی قدم برمیدارند.
بازدید از وضعیت معیشت مددجویان آمل
با حضور قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد مازندران و فرماندار آمل از وضعیت معیشتی خانوادههای نیازمند آملی بازدید شد.
در این بازدید طهماسب پور ،قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران، ثابت قدم معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد مازندران، اکبرزاده فرماندار آمل، علیپور مدیر کمیته امداد این شهرستان و خیرین حضور داشتند که با مشاهده وضعیت معیشتی خانوادهها و بررسی آنها در راستای کاهش فقر و محرومیتزدائی در جامعه اقدامات خوبی انجام شد.
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) آمل در حاشیه این بازدید بیان داشت: در این شهرستان 1700 حامی از ایتام تحت پوشش این نهاد حمایت میکنند.
4.5 میلیون نفر در کشور مددجوی کمیته امداد هستند
قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران گفت: 4.5 میلیون نفر در سطح کشور مددجوی کمیته امداد هستند که 68 هزار نفر از این بین در مازندران زندگی میکنند.
تیمور طهماسبپور بیان داشت: حدود 4.5 میلیون نفر در سطح کشور مددجوی کمیته امداد هستند که 68 هزار نفر از این بین در مازندران زندگی میکنند.
وی افزود: 58 هزار نفر در مازندران از سوی این نهاد به طور ماهانه مستمری میگیرند.
نظر شما