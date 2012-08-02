نقش تبلیغات و رسانه در اشاعه ارزشهای اسلامی در جهان تاثیر گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی ظهر پنجشنبه در نشست هماهنگی مراسم روز قدس و عید فطر در سنندج اظهار داشت: بحث تبلیغات و هماهنگی تبلیغات یکی از مهمترین مسائل دنیای امروز است.

وی افزود: یکی از ابزارهای دشمنان اسلام و جهان کفر وجود برتری رسانه ای آنان است که در بسیاری مواقع حقایق را آنگونه که هست بیان نکرده و حقانیت را دگرگون نشان می دهد.

نماینده ولی فقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت و جایگاه روز قدس اشاره کرد و ادامه داد: از زمانی که آخرین جمعه ماه رمضان از سوی معمار کبیر انقلاب اسلامی به عنوان روز قدس نامگذاری شده است قدرت اسرائیل در حال تضعیف شدن است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: اکنون فلسطین به عنوان نماد غیرت و مبارزه اسلام علیه کفر در دنیا شناخته شده است و جنگ های پیش روی کشورهای اسلامی تنها برای حمایت از اسرائیل و صیونیست ها است.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر با وجود تمامی کمک های مادی و تسلیحاتی که دشمنان مردم مسلمان فلسطین و اسلام به اسرائیل می کند، آنها تنها به دنبال حفظ جایگاه خود هستند و قدرتشان روز به روز کمتر می شود.

روز قدس نماد وحدت امت اسلامی است

نماینده ولی فقیه در کردستان اظهار داشت: روز قدس روز وحدت امت اسلامی است و باید تلاش کرد تا با برنامه های خاص این روز را هرچه باشکوه تر برگزار کرد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی افزود: باید به دوران اسلام و اصل قرآن بازگردیم تا بتوانیم ارزش های اسلامی را در میان جوانان و نوجوانان نهادینه کنیم.

وی در پایان گفت: امسال روز قدس حساسیت های خاص خود را دارد و انتظار می رود حضور پرشور و حماسه آفرین امت اسلامی کشور همچون گذشته در این روز با عظمت توطئه های دشمنان نظام و اسلام را خنثی و آنان را ناامید کنند.