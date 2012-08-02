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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۰

شیر دادن هیچ مشکلی برای دندان و استخوان مادر ایجاد نمی کند

شیر دادن هیچ مشکلی برای دندان و استخوان مادر ایجاد نمی کند

رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت با بیان این مطلب که شیر دادن هیچ مشکلی برای دندان و استخوان مادر ایجاد نمی کند گفت: تغذیه با شیر مادر نوزاد را در برابر بیماریها ایمن می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حامد برکاتی اظهار داشت:‌ سایر بیماریهای واگیر، مانند بیماریهای اسهالی،‌ تنفسی، ‌آسم در بین شیرخوارانی که با شیر مادر تغذیه می شوند کاهش می یابد.

وی افزود: بیماریهای غیر واگیری که در سنین 40 به بالا خودشان را نشان می دهند و بیماریهای قلبی عروقی، در شیرخوارانی که شیر مادر می خورند کمتر دیده می شود.

برکاتی تصریح کرد: کودکانی که از شیر مادر تغذیه نمی کنند از آی کیو کمتری برخوردار است زیرا در شیر مادر موادی وجود دارد که به رشد سلولهای مغزی کمک می کند.

وی خاطرنشان کرد: تغذیه کودک با شیر مادر فواید زیادی برای جامعه دارد باعث خواهد شد کودکی که از شیر مادر تغذیه می کند به علت تعامل بیشتر با مادر و محبت بیشتری که می بیند در آینده در جامعه انسان مؤثرتری باشد.

رئیس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت، پیشگیری از سرطان دهانه رحم و سرطان پستان را از فواید شیر دادن برشمرد و گفت:‌ جلوگیری از اضافه وزن یکی از ویژگیهای مهم شیر دادن به نوزاد است. زیرا 50 درصدی که مادر برای بارداری اضافه می کند بعد از زایمان باقی می ماند و خداوند برای تغذیه شیرخوار به ودیعه می گذارد اگر این اتفاق نیفتد این اضافه وزن در سالهای آتی منجر به بیماریهای قلبی عروقی خواهد شد.

وی افزود: شیر دادن هیچ مشکلی برای دندان و استخوان مادر ایجاد نمی کند و مادری که نوزادش را از شیر خود تغذیه می کند،‌ مشروط بر اینکه تغذیه صحیح داشته و فعالیت فیزیکی منظم داشته باشند در سنین سالمندی و میانسالی کمتر دچار پوکی استخوان می شود.

کد مطلب 1664109

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