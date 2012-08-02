اعتراف سازمان ملل به استفاده مخالفان از سلاح های سنگین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "سوسن غوشه" امروز اظهار داشت: ارتش آزاد سوریه در حال حاضر انواع سلاح های سنگین از جمله تانک در اختیار دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: طی روزهای اخیر شاهد خشونت بسیار در سوریه بودیم و ناظران بین المللی شاهد تبادل آتش و استفاده از سلاح های سنگین و بالگرد و تانک بودند.

این بار برای نخستین بار است که سازمان ملل متحد از کاربرد چنین سلاح هایی از سوی گروه های تروریستی و مخالفان در سوریه سخن می گوید. مخالفان پیش از این صراحتا از کشورهای عربی و غربی خواسته بودند آنها را به انواع سلاح های مختلف تجهیز کنند.