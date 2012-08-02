  1. بین الملل
۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

اعتراف سازمان ملل به استفاده مخالفان از سلاح های سنگین

اعتراف سازمان ملل به استفاده مخالفان از سلاح های سنگین

سخنگوی سازمان ملل متحد امروز برای نخستین بار اعلام کرد که ارتش آزاد سوریه متشکل از مخالفان این کشور به سلاح های سنگین مجهز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "سوسن غوشه" امروز اظهار داشت: ارتش آزاد سوریه در حال حاضر انواع سلاح های سنگین از جمله تانک در اختیار دارد.

وی با بیان این مطلب افزود: طی روزهای اخیر شاهد خشونت بسیار در سوریه بودیم و ناظران بین المللی شاهد تبادل آتش و استفاده از سلاح های سنگین و بالگرد و تانک بودند.

این بار برای نخستین بار است که سازمان ملل متحد از کاربرد چنین سلاح هایی از سوی گروه های تروریستی و مخالفان در سوریه سخن می گوید. مخالفان پیش از این صراحتا از کشورهای عربی و غربی خواسته بودند آنها را به انواع سلاح های مختلف تجهیز کنند.

کد مطلب 1664113

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