به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز بازیهای المپیک لندن در بخش انفرادی مردان امروز پنجشنبه با برگزاری دیدار "جی ژانگ" از چین مقابل "دیمیتری اوتچ" از آلمان آغاز شد. در این دیدار بازیکنی چینی با نتیجه 4 بر یک حریف خود را شکست داد و به مرحله نهایی صعود کرد.
"ژانگ" در گیمهای اول، دوم، چهارم و پنجم با نتایج (11 بر 8)، (11 بر 3)، (11 بر 9) و(11 بر 8) صاحب پیروزی شد اما گیم سوم را با نتیجه 5 بر 11 واگذار کرد.
"ژانگ" در مرحله نهایی مسابقات تنیس روی میز بازیهای المپیک به مصاف برنده دیدار "چوانگ چی یان" از هنگ کنگ با "وانگ هائو" از چین میرود. این دیدار تا ساعتی دیگر آغاز میشود.
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