به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز بازی‏های المپیک لندن در بخش انفرادی مردان امروز پنجشنبه با برگزاری دیدار "جی ژانگ" از چین مقابل "دیمیتری اوتچ" از آلمان آغاز شد. در این دیدار بازیکنی چینی با نتیجه 4 بر یک حریف خود را شکست داد و به مرحله نهایی صعود کرد.

"ژانگ" در گیم‏های اول، دوم، چهارم و پنجم با نتایج (11 بر 8)، (11 بر 3)، (11 بر 9) و(11 بر 8) صاحب پیروزی شد اما گیم سوم را با نتیجه 5 بر 11 واگذار کرد.

"ژانگ" در مرحله نهایی مسابقات تنیس روی میز بازی‎های المپیک به مصاف برنده دیدار "چوانگ چی یان" از هنگ کنگ با "وانگ هائو" از چین می‎رود. این دیدار تا ساعتی دیگر آغاز می‏شود.