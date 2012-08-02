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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

همگام با المپیک لندن/

پینگ‏پنگ‎باز چینی فینالیست شد

پینگ‏پنگ‎باز چینی فینالیست شد

پینگ پنگ باز چینی با غلبه بر نماینده آلمان به مرحله نهایی رقابت های تنیس روی میز بازی های المپیک در بخش انفرادی مردان صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز بازی‏های المپیک لندن در بخش انفرادی مردان امروز پنجشنبه با برگزاری دیدار "جی ژانگ" از چین مقابل "دیمیتری اوتچ" از آلمان آغاز شد. در این دیدار بازیکنی چینی با نتیجه 4 بر یک حریف خود را شکست داد و به مرحله نهایی صعود کرد.

"ژانگ" در گیم‏های اول، دوم، چهارم و پنجم با نتایج (11 بر 8)، (11 بر 3)، (11 بر 9) و(11 بر 8) صاحب پیروزی شد اما گیم سوم را با نتیجه 5 بر 11 واگذار کرد.

"ژانگ" در مرحله نهایی مسابقات تنیس روی میز بازی‎های المپیک به مصاف برنده دیدار "چوانگ چی یان" از هنگ کنگ با "وانگ هائو" از چین می‎رود. این دیدار تا ساعتی دیگر آغاز می‏شود.

کد مطلب 1664114

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