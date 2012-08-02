نخستین همایش بزرگداشت مقام حضرت خدیجه کبری(س) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش در راستای بزرگداشت مقام شامخ بانوی مطهر اسلام حضرت خدیجه کبری (س) ظهر پنج شنبه از سوی کانون فرهنگی و تخصصی عقاید اسلامی بلال حبشی روستای سراب قامیش برگزار شد.

این همایش با حضور نماینده ولی فقیه در کردستان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران و مسئولان دستگاه های اجرای استان، اعضاء و مسئولان کانون های تخصصی کردستان و با حضور اهالی روستای سراب قامیش برگزار شد.

مدیر مسئول کانون فرهنگی قرآنی بلال حبشی سنندج متولی و مجری برگزاری این همایش اظهار داشت: کار فرهنگی و قرآنی در راستای دین و احکام اسلامی بزرگترین سرمایه ایرانی است.

محمد امین میرزایی بیان کرد: مادر مومنان شخصیتی والا، مقامی فداکار، مبارز، مومن، متدین و با متانت داشتند که بعد از هزار و 450 سال از شروع تاریخ اسلام نام ایشان الگو و افتخار زنان مسلمان است.

وی حضور حضرت خدیجه در کنار پیامبر اسلام (ص) را دلیل تسلی خاطر و افزایش آرامش روحی ایشان دانست و اعلام کرد: این بانوی آسمانی شخصیتی قرین و همنشین با چهار بانوی مطهر و پاک آسمان داشتند که در عصر جاهلیت و در بین اعراب صفت طاهر را که افتخاری برای زنان بود به نام خود ثبت کردند.

مدیر مسئول کانون فرهنگی قرآنی بلال حبشی بیان کرد: بانوی دین و مادر مسلمانان هم ثروتمند بودند و هم سرمایه معنوی داشتند که خانه ایشان اولین مجتمع فجر در تاریخ اسلام بود که اولین نماز اسلام و اولین آیات قرآن در آن قرائت شد.