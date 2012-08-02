امروز نیروی انتظامی نماد اقتدار نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری در دیدار با فرماندهی انتظامی استان قم اظهار داشت: یکی از دستگاه هایی که همیشه رو به تحول است نیروی انتظامی است که سیر تکامل را طی کرده و جایگاه و مقبولیت و عظمتی بین مردم پیدا کرده است.

وی ادامه داد: پلیس امروز حریم امن مردم است و اقتدار نیروی انتظامی ما را به اهدافمان نزدیک می کند.



معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم تصریح کرد: ولایت رکن و اساس اسلام است و با تکیه بر ولایت همه مشکلات حل می شود و اسلام بدون ولایت مانند جسم بدون روح و ماهی بدون اسکلت است.



وی اضافه کرد: از زمان حضور سردار مجتبایی در این استان صورت گرفته است که امیدواریم این تحولات اثرات بسیار خوبی در آرامش و امنیت هر چه بیشتر استان داشته باشد.



فرمانده انتظامی استان قم بیان کرد: اعتقاد به مدیریت تعامل گرا و تحول گرا به صورت دوطرفه وجود دارد و در قبال مسئولیتی که بر عهده ما است باید پاسخگو باشیم و تحول متناسب با نیاز صورت پذیرد.



سردار کاظم مجتبایی در پایان گفت: تصمیم گرفته ایم لباس ها، کلاه ها و وسایل نقلیه را یکنواخت و متحد الشکل کنیم و نیروها با آراستگی خاصی در خدمت به مردم در سطح جامعه ظاهر شوند که این باعث اقتدار و اعتماد مردم می شود.