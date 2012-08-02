آمار بالای بیکاری در مازندران نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، میرعلی شیرافکن ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 318 تشکل کارگری در استان وجود دارد که دارای 42 شورای کار فعال است.



وی افزود: این کانون دارای 37 انجمن صنفی و 332 نماینده انجمن کارگران است.



رئیس کانون شورای اسلامی کارگران با اشاره به اینکه تعداد کارگران بیمه تامین اجتماعی استان 500 هزار نفر است افزود: از این تعداد 80 هزار نفر بازنشستگان را تشکیل می دهند.



شیرافکن با اعلام اینکه تمام دغدغه در استان اشتغال است افزود: وضعیت بیکاری در استان نگران کننده است.



وی با اشاره به سال تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی افزود: اگر بتوانیم در این سال اشتغال موجود را حفظ کنیم کار بزرگی انجام داده ایم.



این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی در وضعیت بحرانی قرار دارند گفت: برخی از کارخانه ها هنوز سه ماه از حقوق کارگران را پرداخت نکردند.



شیرافکن با اعلام اینکه در دولت شاهد بی مهری به قشر کارگری هستیم افزود: این قشر باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.

وی ازعدم پرداخت سهام عدالت و سبد کالای ماه مبارک رمضان به کارگران انتقاد کرد و گفت:چرا باید مشکلات استان را کارگران به دوش بکشند.



این مقام مسئول افزود: اگر از تولید داخل در استان حمایت شود اقتصاد داخل و اشتغال رفع خواهد شد.



رئیس کانون شورای اسلامی کارگران مازندران افزود: باید از سرمایه سرمایه دار ایرانی و از کار کارگر بومی حمایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه مازندران از پتانسیل بالایی در عرصه تولید و صنعت برخوردار است افزود: با انتخاب کالای ایرانی می توانیم چرخه اقتصاد و اشتغال استان را رونق دهیم.



وی بیان داشت: سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته رتبه 27 را در بین استانها به خود اختصاص داده است.

