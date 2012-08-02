تشکیل مجمع نمایندگان و نخبگان شورای هماهنگی تبلیعات اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف پور ظهر پنج شنبه بمناسبت سالروز تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرایط خاص به وجود آمده در کشور از دیدگاه مردمی همه باید در این شرایط موضع خود را به صورت رسمی اعلام کنند.



وی افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تنها نهادی است که می تواند به صورت قانونی تظاهرات وراهپیمایی رسمی را برگزارکند.



مسئول هماهنگی شورای تبلیغات اسلامی مازندران افزود: همه مسئولان نهادها و ارگانهای دولتی و انقلابی وابسته به نظام و مردم باید با شورای تبلیغات اسلامی جهت برگزاری هرچه باشکوه ترراهپیمایی همکاری داشته باشند.



یوسف پور افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران در سال89 و 90 رتبه برتر کشور را از نظر عملکردی کسب کرده است.



وی با اعلام اینکه مازندران از جمله استانهایی که ساختمان و زمین مناسب برای استقرار این شورا ندارد گفت:‌ برای ساخت ساختمان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در مرکز استان باید 500 متر زمین تهیه شود.



مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به برگزاری تظاهرات روز جهانی قدس در استان گفت: مسیرهای راهپیمایی مردم مازندران در روز قدس در آینده نزدیک اطلاع ‌رسانی می‌شود.