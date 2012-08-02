جشنواره بادبادک پرانی "بردوان" در تبریز/بهره برداری از آبنمای موزیکال کوی ولیعصر(عج)

به گزارش خبرگزاری مهر ، این همایش ، چهاردهم ماه جاری در پارک ائل باغی تبریز برگزار می شود و در آن به برترین ها جوایز نقدی به ارزش 20 میلیون ریال اهداء خواهد شد.

پارک ائل باغی در اول جاده چاوان ورودی کوی یاغچیان و اول اتوبان شهید کسایی واقع است.



این همایش توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز و هیات ورزشهای همگانی برگزار خواهد شد.



نوین: لزوم همکاری تمامی دستگاه‌ها در حل مشکلات شهری



شهردار تبریز بر لزوم تعامل و همکاری تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های خدماتی و اجرایی به منظور حل مشکلات شهری تبریز تأکید کرد.



علیرضا نوین در نشست کاری و تخصصی استاندار آذربایجان‌شرقی و مدیران شهری و استانی در شهرداری منطقه پنج که با هدف بررسی مشکلات این منطقه تشکیل شده بود ، دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری و ایجاد و نهادینه شدن بسترهای رفاه و آسایش شهروندان را در گرو مشارکت و همکاری تمامی مسوولان و شهروندان دانست و افزود: رشد و توسعه روزافزون شهرها و در کنار آن افزایش جمعیت شهری در دهه‌‌های اخیر ، نیازها و مطالبات جدیدی را در حوزه مدیریت شهری ایجاد کرده است که پاسخگویی مناسب به این مطالبات نیازمند همکاری تمامی مسوولان و حمایت و تعامل آن‌ها از مدیریت شهری است.



شهردار تبریز همچنین تلاش برای رسیدگی به مشکلات و پاسخ گویی به نیازهای عموم شهروندان و گره‌گشایی از کار آنان را وظیفه و هدف اصلی مدیران و پرسنل شهرداری تبریز اعلام و خاطرنشان کرد: مردم به عنوان صاحبان اصلی نظام و ولی‌نعمتان مسوولان به فرموده امام راحل و مقام معظم رهبری ، شایسته بهترین و بالاترین خدمات هستند و تمامی مسوولان به ویژه مدیران شهرداری موظف به رفع مشکلات و پاسخگویی به خواسته‌های آنان می‌باشند.



بهره برداری از اولین آبنمای موزیکال کوی ولیعصر(عج)



همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) اولین آبنمای موزیکال ولیعصروچندین پروژه عمرانی شهرداری منطقه یک تبریز افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.



آب نمای موزیکال ولیعصر در ابعاد 34*34 متر مربع بوده و در داخل میدان چایی نصب شده و دارای 18 حلقه فواره است.