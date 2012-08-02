به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی در جلسه عصر پنج شنبه کارگروه بانوان و خانواده که با حضور رابطان امور بانوان ادارات و دستگاههای اجرایی در سالن اجتماعات فرمانداری پاکدشت برگزار شد، به اقدامات دولت نهم و دهم و طرحهای مهر ماندگار اشاره کرد.

وی گفت: دولت عدالت محور و رئیس جمهوری اهتمام و توجه ویژه ای به اجرا و بهره برداری به موقع از پروژه های مهر ماندگار دارند زیرا این طرح زمینه اجرای عدالت در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه محرومان را موجب می شود.

مقبلی هدف از اجرای طرح مهر ماندگار را تکمیل طرح های نیمه تمام تا پایان دولت دهم دانست و اظهار داشت: طرح مهر ماندگار از جلوه های مهم خدمت رسانی و از طرح های ابتکاری دولت دهم در راستای تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور است.

وی افزود: دولت در این طرح سعی می کند تعدادی از پروژه های نیمه تمام و زیربنائی کشور را تا پایان دولت دهم آماده کرده و به بهره برداری برساند و بستر را برای خدمت رسانی بهتر دولت بعدی فراهم کند.

جایگاه والای زنان در نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادینه شده است

فرماندار پاکدشت در ادامه به نقش و اهمیت جایگاه بانوان اشاره کرد و گفت: برکسی پوشیده نیست که از بدو تأسیس حکومتهای اسلامی در زمان پیامبر(ص) جایگاه والایی برای زنان اختصاص یافت که این جایگاه اکنون در نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادینه شده است.

وی اضافه کرد: در روند پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت نظام، همواره زنان پیشگام در نهضت و همراه و حتی جلوتر از مردان در صحنه حاضر بودند و اگر حضور، حرکت، همراهی، همسانی و تربیت صحیح همراه با تعقل و تدبر زنان در صحنه های مختلف نبود، بقا و تداوم ارزشهای انقلاب اسلامی دچار چالش می شد.

مقبلی، موضوع نقش حجاب و عفاف در زندگی انسانها را نیز تشریح کرد و گفت: در دین مبین اسلام برای زن و مرد به تناسب خودشان حد و حدود حجاب و عفاف تعریف و تبیین شده است و اگر ما در همان چارچوب تعریف شده حرکت کنیم، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی افزود: نهاد خانواده، جامعه، مراکز تحصیلی اعم از مدرسه و دانشگاه از محل های مهم آگاه سازی و ارائه آموزش های لازم برای فلسفه حجاب و عفاف است.

فرماندار شهرستان پاکدشت بیان داشت: رعایت این اصل اساسی نه تنها برای انسانها محدویت نیست بلکه ارتقای شخصیت دینی، اجتماعی و اخلاقی آنان نیز خواهد بود.