حجاب و عفاف کلید تحکیم خانواده ها است

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا نصر صادقی ظهر پنج شنبه در کارگروه بانوان و خانوده استان کردستان اظهار داشت: سلامت روحی و روانی جامعه در گرو خانواده های سالم است و به همین دلیل باید در راستای تحکیم بنیاد خانواده از تمامی ظرفیت ها استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه خانواده نهاد اصلی و مهم شکل دهنده جامعه است، افزود: حجاب و عفاف در خانواده می تواند جامعه ای عاری از بی عفتنی را تشکیل دهد.

مشاور امور بانوان و خانواده استاندار کردستان بیان کرد: دشمنان اسلام با ترویج مدهای نامتناسب با فرهنگ ایران اسلامی در پی تضعیف خانواده ها هستند.

نصر صادقی یادآور شد: متاسفانه اکتر نابسامانی های خانواده به دلیل نابودی باورهای دینی، ارزشی و اخلاقی است که باید هر چه سریعتر چاره اندیشی شود.

وی با بیان این مطلب که پیشگیری بهتر از درمان است، ادامه داد: انتظار می رود با همکاری و تعامل تمامی دستگاه های ذیربط، بستر جامعه ای متناسب با شئونات اسلامی را ایجاد کنیم.

مشاور امور بانوان و خانواده استاندار کردستان اظهار داشت: بانوان به عنوان ستون های خانواده می توانند با ترویج عفت و پاکدامنی در بین فرزندان و خانواده خود هم کانون خانواده و هم جامعه را از فتنه های دشمن مصون کنند.

نصر صادقی گفت: زنان جامعه اسلامی باید الگوی تمامی زنان جهان باشند و این امر با رعایت و حفظ ارزش های اسلامی محقق می شود.

وی در پایان به بهره برداری از پارک بانوان اشاره کرد و افزود: در راستای غنی سازی اوقات فراغت بانوان و فرهنگ سازی باورهای دینی پارک بانوان در توس نوذر کردستان راه اندازی می شود.