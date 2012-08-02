250 مهرجوی مازنی سبد کالای رمضان دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جانبازی ظهر پنج شنبه در جشن تکریم از ایتام در موسسه مردم نهاد خیریه آبشار عاطفه ها در ساری اظهار داشت: درسال گذشته با همکاری خیران مازندرانی در موسسه نغمه آبشار 50 عروس جهیزیه کامل دریافت کرده اند.



وی افزود: در سالجاری به 124 نوعروس جهیزیه کامل در استان اهدا می شود.



مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران افزود: مشارکت مردمی خیران بیشتر کمک را به سازمان مردم نهاد جهت رفع مشکل ایتام و نیازمندان را در استان انجام داده است.



جانبازی با باشاره به اینکه خیران باید کمک های بیشتری به ایتام و نیازمندان داشته باشند افزود: این افراد باید جهت کاهش آسیب های اجتماعی جامعه اهتمام کنند.



وی با اعلام اینکه در یک جامه اسلامی مبتنی بر آمیزه های دینی زندگی می کنیم افزود: باید نسبت به مردم جامعه اسلامی پاسخگو باشیم و در جهت رفع مشکل آنان گام برداریم.



این مقام مسئول افزود: 100 موسسه خیریه شهرستانی و 60 موسه مردم نهاد استانی به ایتام و نیازمندان در سطح استان خدمات می دهند.

