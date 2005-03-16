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۲۶ اسفند ۱۳۸۳، ۱۰:۵۶

مدير روابط عمومي پزشكي قانوني اعلام كرد :

قربانيان چهارشنبه سوري تا صبح امروز 2 نفر اعلام شده است

مدير روابط عمومي پزشكي قانوني گفت: آمار قربانيان چهارشنبه سوري تا صبح امروز 2 نفر اعلام شده است.

 سعيد شاه حسيني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: متاسفانه دو پسر جوان بر اساس بي احتياطي و عدم توجه به توصيه هاي ايمني در مراسم چهارشنبه سوزي جان خود را از دست دادند.

وي تصريح كرد: فوت شدگان محمد اصفهاني و علي حيدري نام دارند كه هر دو به علت شدت سوختگي و جراحات وارده جان سپردند.

دكتر شاه حسيني خاطر نشان كرد: هر دو جوان جان باخته بر اثر آتش سوزي در خيابان 17 شهريور دچار سوختگي شده و در ساعات اوليه حضور در بيمارستان فوت كردند.

مدير روابط عمومي سازمان پزشكي قانوني با اشاره به آمار اعلام شده توسط نيروي انتظامي گفت: متاسفانه هنوز آماري كه توسط نيروي انتظامي اعلام شده به ما ابلاغ نشده است و اين امكان وجود دارد كه آمار متوفيان تا ظهر امروز افزايش پيدا كند.

کد مطلب 166414

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