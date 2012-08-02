به گزارش خبرگزاری مهر، صدراله بابلی فرماندار اسلام آباد در جلسه کارگروه بهداشت شهرستان از پلمپ 111 واحد عرضه مرغ زنده و شش واحد عرضه مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در سطح شهر خبر داد.

صدراله بابلی گفت: برنامه ریزی برای تامین بهداشت و سلامت شهروندان نیازمند همکاری و جدیت اعضای کارگروه بهداشت است.

وی افزود: امروزه سلامت افراد جامعه نتیجه اش توسعه و پیشرفت است.

وی در ادامه به طرح پزشک خانواده اشاره کرد و تصریح کرد: پزشکان محترم باید با ثبت نام در این طرح مهم و اثر گذار زمینه ایجاد یک سلامت پایدار در سطح شهرستان را فراهم نمایند .

فرماندار اسلام آباد در ادامه از وضعیت زباله و نخاله های رها شده در سطح شهر انتقاد کرد.



بابلی در پایان بیان داشت: طی یک ماه گذشه 1500 مورد بازرسی از واحدهای عرضه کننده مواد غذایی صورت گرفته که در این راستا شش واحد پلمپ و 1200 کیلوگرم انواع مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته کشف و معدوم شده است.

