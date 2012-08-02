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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۴

فرماندار اسلام آباد خبر داد:

پلمپ 111 واحد عرضه مرغ زنده و شش واحد عرضه مواد غذایی فاسد

پلمپ 111 واحد عرضه مرغ زنده و شش واحد عرضه مواد غذایی فاسد

اسلام آباد غرب - خبرگزاری مهر: فرماندار اسلام آباد گفت: 111 واحد عرضه مرغ زنده و شش واحد عرضه مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در اسلام آباد توسط مراجع قانونی و نهاد های بهداشتی پلمپ شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدراله بابلی فرماندار اسلام آباد در جلسه کارگروه بهداشت شهرستان  از پلمپ 111 واحد عرضه مرغ زنده و شش واحد عرضه مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته در سطح شهر خبر داد.

صدراله بابلی گفت:  برنامه ریزی برای تامین بهداشت و سلامت  شهروندان  نیازمند همکاری و جدیت اعضای کارگروه بهداشت است.

وی افزود: امروزه سلامت افراد جامعه نتیجه اش  توسعه و پیشرفت است.

وی در ادامه  به طرح پزشک خانواده اشاره کرد و تصریح کرد: پزشکان محترم باید با ثبت نام در این طرح مهم و اثر گذار زمینه ایجاد یک سلامت پایدار در سطح شهرستان را فراهم نمایند .

فرماندار اسلام آباد در ادامه از وضعیت زباله و نخاله های رها شده در سطح شهر انتقاد کرد.

بابلی  در پایان بیان داشت: طی یک ماه گذشه 1500 مورد بازرسی از واحدهای عرضه کننده مواد غذایی صورت گرفته  که در این راستا شش واحد پلمپ و 1200 کیلوگرم انواع مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته کشف و معدوم شده است.
 

کد مطلب 1664141

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