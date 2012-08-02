پتروشیمی تبریز سومین برنده لیگ کورسی جوانان/ژائوویلا در تست پزشکی مردود شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سومین مرحله از رقابت‌های لیگ کورسی جوانان در مواد پیست ، از نهم مرداد ماه به مدت 3 روز در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد و در پایان نتایج رده‌بندی تیم‌های شرکت کننده مشخص گردید.

در این رقابت ها تیم کاشی پرسپولیس یزد با 4171امتیازدر سکوی نخست ایستاد وتیم های ترافیک تهران وپتروشیمی تبریز جایگاه دوم وسوم را کسب کردند.

ژائوویلا در تست پزشکی مردود شد



مدیر روابط عمومی بیمارستان شهید محلاتی تبریز از عدم موفقیت بازیکن پرتغالی تیم تراکتور سازی در تست پزشکی خبر داد.

محمد حسین زاده در این باره گفت : این بازیکن مشکلات جسمانی دارد و پزشکان این بازیکن را برای حضور در میدان بازی تائید نمی کنند.

یاد آوری می شود روز اول مرداد سایت باشگاه تراکتور سازی از حضور ژائوویلا در تمرینات سرخپوشان تبریزی بعداز تائید کمیته پزشکی خبر داده بود.

سرمربی تیم تراکتور سازی تبریزهم پیش تر در کنفرانس خبری بازی تیمش در مقابل سایپا اعلام کرده بود که ژائوویلا در سال گذشته در لیگ پرتغال بازی کرده و مشکل جدی ندارد.

ژائوویلااز تمرینات تیمش به مدت یک ماه به دلیل مشکلات پزشکی دور مانده بود.

