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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۱

در کهگیلویه و بویراحمد؛

ثبت نام طرح پزشک خانواده شهری 15مردادماه آغاز می شود

ثبت نام طرح پزشک خانواده شهری 15مردادماه آغاز می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی طرح پزشک خانواده شهری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ثبت نام طرح پزشک خانواده شهری در سه شهر بزرگ استان از 15 مردادماه آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف‌الله افروشته افزود: سرپرست خانوادها در شهرهای یاسوج، گچساران و دهدشت، می‌توانند با مراجعه به مراکز و مطب‌های مستقر در محله خود، در طرح پزشک خانواده شهری ثبت‌نام کنند.

وی بیان کرد: دفترچه بیمه و کارت ملی تمامی اعضای خانواده و همچنین کدپستی محل سکونت خانوار، تنها مدارک موردنیاز برای نام‌نویسی در طرح پزشک خانواده شهری است.

افروشته اظهار داشت: در ادامه اجرای طرح پزشک خانواده، اسامی پزشکان هرمحله، با نشانی دقیق محلات، در شبکه استانی دنا و سایت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج به اطلاع شهروندان خواهد رسید.

دبیر اجرایی طرح پزشک خانواده شهری در استان، افزود: در دومین جلسه ستاد اجرایی طرح پزشک خانواده شهری، دستورالعمل ارجاع به پزشکان متخصص و فوق‌تخصص طراحی شده و پزشکان موظف به تعیین ماما و پرستار همکار خود تا پیش از شروع برنامه شده اند.

افروشته تصریح کرد: هماهنگی برای اطلاع‌رسانی به شهروندان در مورد ثبت‌نام با ارسال پیامک به تمامی تلفن‌های همراه استان، تهیه 50هزار بروشور برای توزیع در میان خانوارهای شهری استان و هماهنگی با ستادهای برگزاری نمازجمعه شهرهای دهدشت و گچساران برای سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه از جمله راهکارهای این ستاد برای تسهیل مشارکت شهروندان در اجرای طرح پزشک خانواده شهری در استان بوده است.

کد مطلب 1664144

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