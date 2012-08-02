مذاکرات آسه آن- ژاپن در مبارزه با تروریسم/ مبارزه با حملات شیمیایی و هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، در این بیانیه با اشاره به نتایج برگزاری این نشست در فیلیپن، درباره اولویتهای همکاری آسه آن و ژاپن در زمینه مبارزه با تروریسم آمده است: همکاری در زمینه مبارزه با حمله های شیمیایی و هسته ای از مهمترین اولویت ها است که براساس توافق طرفین تلاش بیشتری در این زمینه انجام می شود.

در این بیانیه همچنین با اشاره به پایان مرحله اول این همکاری ها و مرور عملکردها به آغاز مرحله جدید (2012- 2015) اشاره شده است که در آن تبادل اطلاعات و نظرات پیرامون مبارزه با تروریسم انجام می شود.

آسه آن و ژاپن از سال 2006 تاکنون با تشکیل کمیته ای در مبارزه با تروریسم همکاری می کنند.

کشورهای اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به آسه آن با جمعیتی بالغ بر600 میلیون نفر شامل کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی ، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام می شود.