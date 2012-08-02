سرمایه گذاری ناکافی و مدیریت ناصحیح در بخش آب عامل ناکافی بودن منابع آبی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد پارسا ارجمند ظهر پنج در مراسم رسمی افتتاح شرکت آب منطقه ای استان البرز که در موسسه

تحقیقات آموزش مدیریت واقع در مهر شهر برگزار شد، اظهار داشت: عدم سرمایه گذاری کافی در بخش آب و مدیریت ناصحیح آبی سبب شده تا منابع آبی موجود کافی نباشد.



وی با بیان اینکه آب یک نعمت الهی و ارزشمند است، اضافه کرد: سازمان ملل بعد از مشکل افزایش جمعیت، کمبود منابع آبی را دومین مشکل جهان مطرح کرده است و تنها راه ممکن استفاده درست و بهینه از منابع موجود است.



آب های تجمیع شونده رو به کاهش است



مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان البرز گفت: البرز یکی از مشکلاتش افزایش جمعیت است آب های تجمیع شونده رو به کاهش است و تغییر الگوی بارندگی و خشکسالی به دلیل گرمایش جهانی است.



پارسا ارجمند افزود: در گذشته سه کشور بحرین، اردن و کویت سه کشوری بودند که با خشکسالی مواجه بودند ولی در سال 1390 این تعداد کشور به 11 کشور از جمله ایران، مصر، لیبی، مراکش و ... رسید.



مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان البرز اظهار داشت: بهبود روش استفاده از آب، تعمیر و نوسازی و حکمرانی خوب از جمله مواردی است که باید به آن پرداخته شود.

