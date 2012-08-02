1850 عنوان موضوع های مجرمانه در کردستان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد بنی عامریان ظهر پنج شنبه در کارگروه بانوان و خانواده استان کردستان اظهار داشت: تقلیدهای کورکورانه از مدل های غربی عامل بی حجابی و تضعیف خانواده شده است.

وی با اشاره به اینکه پوشش های غربی مغایر با فرهنگ اصیل ایرانی، اسلامی است، افزود: دشمنان اسلام با پخش 400 ساعت برنامه های مبتذل در پی نابودی ارزش ها اسلامی و آرمان های انقلاب در استان کردستان هستند.

معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی کردستان بیان کرد: ورود فرهنگ بیگانه به جامعه موجب ایجاد نوعی احساس بیگانگی به فرهنگ خودی و بی هویتی اجتماعی می شود.

بنی عامریان سلطه بیگانگان و تامین منافع آنها را از دیگر آثار بی حجابی در جامعه دانست و ادامه داد: استعمارگران برای رسیدن به اهداف خود از هیچ حیله و نیرنگی کوتاهی نمی کنند.

وی یادآور شد: ترویج فرهنگ بی حجابی و تلاش در راستای حذف ارزش ها و هنجارهای جامعه از ایران اسلامی مهمترین راهکار دشمنان در جنگ نرم است.

معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی کردستان گسترش فساد و تباهی را از دیگر تاثیرات بی توجهی به حوزه حجاب و عفاف دانست و اظهار داشت: در جامعه ای که حجاب، عفت و حیا ارزش تلقی می شود زنان آن را به عمل در رفتار و گفتار خود تبدیل می کنند.

بنی عامریان گفت: ارزش های اسلامی در جامعه نه تنها زنان بلکه مردان را نیز مقید به اجرا می کند و این امر خود ضامن امنیت اجتماعی است.