بیکاری کابوس انتخاباتی اوباما / نرخ بیکاری ماه ژوئن آمریکا 8.2 درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "استاندارد" در تحلیلی نوشت: حدود صد روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک موضوع بیشتر از بقیه موارد در این کشور رخ می نماید و آن اینکه چه کسی شغل بیشتری ایجاد می کند، جدیدترین آمارها درباره وضعیت بیکاری در آمریکا به ندرت جایی برای خوش بینی در این باره باقی می گذارد.

درادامه مطلب آمده است: بیکاری بزرگترین هیولای وحشتناک برای اوباما، رئیس جمهوری آمریکاست. نامزد جمهوریخواهان ریاست جمهوری آمریکا به آمار وحشتناک بیکاری در این کشور اشاره کرده و این طور اظهار داشته است که مشاور رئیس جمهوری آمریکا قبل از اینکه وی به کاخ سفید قدم بگذارد، اعلام کرد که با برنامه های اقتصادی ، بیکاری را به 5.6 درصد کاهش خواهند داد اما حدود 41 ماه بعد از این وعده نرخ بیکاری همچنان در هشت درصد باقی مانده است.

نویسنده در بخش دیگراین مطلب با تاکید بر اینکه مسائل جهانی مختلفی خود را به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشان می دهند اما حدود صد روز قبل از برگزاری این انتخابات مسئله مهم درسه کلمه خلاصه می شود ، شغل، شغل، شغل.

رامنی در بیانیه مطبوعاتی خود آورده که رئیس جمهوری آمریکا با اعلام جدیدترین آمار مربوط به ماه جولای درباره بیکاری سرشکسته خواهد شد. در ماه ژوئن نرخ بیکاری در آمریکا 8.2 درصد بود.ممکن است این آمار بیکاری در اروپا خیلی تعجب آور نباشد اما از پایان جنگ جهانی دوم آمریکاییها به وضعیتی غیر از این عادت کرده بودند و سالیان متمادی حالت استاندارد در این کشور اشتغال کامل همه واجدین شرایط بود.

در اوایل سال 2007 مثلا حدود 4.4 درصد آمریکاییها بیکار بودند. تحت ریاست جمهوری بیل کلینتون نرخ بیکاری در تمام دوره دوم ریاست وی به شش درصد هم نمی رسید. در کوتاه مدت بحرانهایی به وجود می آمد اما بعد از چند ماه تمام می شد.

استاندارد درادامه نوشت: آنچه که شرایط را برای اوباما بسیار سخت کرده، این حقیقت است که این بار کاهش نرخ بیکاری به آرامی و بسیار کند پیش می رود. آمارهای اخیر حتی از توقف این روند خبر داده اند. سیستم اجتماعی آمریکا با یک بیکاری طولانی مدت جور در نمی آید. بسیاری از افراد مرتبط با این سیستم بعد از حمایتهای دولت همچنان بدون کمک مانده اند و در معرض تهدید سقوط در پرتگاه فقر قرار دارند.

در ادامه این مطلب آمده است: از جنگ جهانی دوم هیچ رئیس جمهوری آمریکا در مرحله پایانی مبارزات انتخاباتی خود با چنین مسئله و چالشی مواجه نشده بود. رونالد ریگان درسال 1984 با وجود نرخ بیکاری 7.2 درصد موفق شد دوباره انتخاب شود؛ البته در آن زمان آمریکاییها امیدهای قابل قبولی برای بهبود شرایط داشتند.

اوباما می تواند تنها به یک چیز امید داشته باشد و آن اوضاع بهتر کاری در برخی ایالتهای آمریکاست که نرخ بیکاری درآنها پایین تر از نرخ بیکاری ملی است.