شهردار جدید ساری تغییرات اساسی در مبلمان شهر صورت دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی کیاسری ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار مرکز مازندران افزود: مشکلات ساری به عنوان مرکز استان چند بخشی بوده و بسیاری از این مشکلات به دلیل نبود زیرساخت های توسعه ای است.

وی اظهار داشت: میدان ساعت ساری و خیابان های اطراف آن تحمل ترافیک خودروهای فعلی شهر را ندارد و باید در اسرع وقت نسبت به تغییر مبلمان شهر اقدام شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نقشه جامع تفضیلی برای شهر ساری نداریم، تصریح کرد: تعلل و تسامح برخی مدیران شهری سبب شد تا ساری به شهر تو در توی هزار پیچ تبدیل شود.

شجاعی کیاسری با بیان اینکه اقدامات اجرایی و عمرانی شهر ساری نیازمند همکاری مدیران ارشد استان است، یادآور شد: تعامل بین نمایندگان و مدیران به گونه ای بوده که با وفاق و همدلی می توان آهنگ توسعه را در ساری از سر داد.

وی با اعلام اینکه با حجازی شهردار قبلی ساری دوئل بازی نکردیم و اکنون هم با شهردار منتخب ساری همکاری می کنیم، افزود: نمایندگان مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، تمام تلاش خود را برای توسعه مرکز استان به کار خواهند گرفت.

وی با انتقاد از نبود فضای سبز مناسب در شهر ساری از شهردار جدید مرکز استان خواست تا تغییری اساسی بر مبلمان شهری ساری صورت دهد.

این نماینده مجلس با اشاره به موفقیت های عبوری در مسند قبلی در صدا و سیمای مرکز مازندران، گفت: وی اهل تعامل و ارتباط با مدیران بالادستی بوده و بواسطه جوان گرایی اش می تواند نوآوری و ابتکاراتی در شهر داشته باشد.

شجاعی با بیان اینکه از حمایت شهردار جدید کم نمی گذارم، افزود: انتخاب عبوری به مفهوم انتخاب ارزشها در بین شهدا است.

به گزارش مهر، مهدی عبوری 31 ساله برادر سه شهید بوده و دارای سوابق متعددی در شبکه تبرستان است.

ساری، مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.