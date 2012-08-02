نمایندگان استان بوشهر برای تحقق مصوبه 50 درصدی اشتغال نیروهای بومی ورود کنند

تیمور یزدان شناس پس از نشست کارگروه اشتغال شهرستان کنگان با اشاره به محقق نشدن مصوبه هیات دولت در خصوص به کارگیری 50 درصدی نیروهای بومی استان بوشهر در منطقه ویژه پارس جنوبی به خبرنگار مهر گفت: نمایندگان مجلس می بایست به صورت عملی وارد کار شوند.

وی با اشاره به عضویت اکثر نمایندگان استان در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: طرح کردن این مشکل از سوی نمایندگان به عنوان بهترین اهرم‌ قانونی برای محقق شدن اشتغال پایدار در منطقه ویژه کنگان به خصوص بحث استخدام‌های وزارت نفت و پتروشیمی‌ها، راهکار مناسبی برای اجرا شدن این مصوبه است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان کنگان نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تاکنون مسیرهای مختلفی را برای رفع موانع جذب و اشتغال نیروهای بومی و نیازمند­ی­های اشتغال در فازهای منطقه ویژه امتحان کرده ایم.

عبدالمجید دراهکی ادامه داد: با راهکارهای به کار گرفته شده یا به بی‌راهه رفته‌ایم یا با آنها به نتیجه دلخواه دست پیدا نکرده ایم.

وی افزود: ابتدا باید با یک تحقیق علمی و پروژه ای کارشناسی ارشد یا دکتری ضمن تعیین نیازمندی‌های حال و آینده منطقه ویژه و زیرساخت‌های دانشگاه‌های خود برای رفع این نیازمندی‌ها، مسیر آینده 10 ساله اشتغال را در استان بوشهر مشخص کنیم.

دوراهکی با استناد به تاکید مقام معظم رهبری گفت: ابتدا با مطالعه و تحقیق، مسیر حرکت خود را تحت یک برنامه پنج ساله یا 20 ساله مشخص، سپس اقدام به تهیه مراحل و فرایندهای اجرایی آن موضوع کنید.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان کنگان افزود: در همین راستا ما نیز ابتدا مسیر را به صورت علمی مشخص و سپس اقدام به تعیین فرایندهای اجرایی آن کرده ایم.