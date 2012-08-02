ایجاد بنیاد فارس شناسی در شهرستانها برای شناسایی استان

به گزارش خبر نگار مهر، حجت السلام محمد حسن مرادی ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید بنیاد فارس شناسی گفت: در استان فارس 27 نهاد فرهنگی وجود دارد که همگی باید برای کمک به بنیاد فارس شناسی همکاری کنند.

وی اضافه کرد:همکاری سایر ارگانهای فرهنگی با بنیاد فارس شناسی باعث می شود تا هنرمندان، فرهیختگان، شاعران، نویسندگان بیشتری که برخی از آنها گمنام هستند در استان شناسایی شوند.

امام جمعه موقت شیراز در ادامه به وسعت 124 هزار متر مربعی فارس اشاره کرد وبیان داشت: وجود 412 امامزاده در استان فارس، حضور بی شمار هنرمندان دراستان، ثبت شدن یکی از باغهای شیراز به عنوان باغ جهانی نشان دهنده جایگاه استان فارس است از این رومسئولان فرهنگی استان باید تلاش کنند تا براساس گفته مقام معظم رهبری فارس به جایگاه واقعی خود که سومین حرم اهل بیت(ع) است برسانند.