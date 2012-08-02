به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های چهار جانبه بیس بال که به مدت دو روز با حضورتیم‌های بوشهر "قهرمان چهار دوره پیاپی لیگ کشور"، هیئت استان مرکزی، پاور پایپ اصفهان در زمین چمن ورزشگاه تختی اصفهان برگزار شد، تیم بوشهر در مصاف با تیم اصفهانی با نتیجه 12 بر 11 به برتری دست یافت.

در بازی دوم نیز جوانان اصفهانی تیم برتر میدان بودند و توانستند 12 بر 3 تیم استان مرکزی را شکست دهند و بر سکوی دوم بایستند. تیم بوشهر در دومین بازی خود توانست با نتیجه قاطع 12 بر 4 تیم استان مرکزی را شکست دهد و با کسب دو پیروزی به مقام قهرمانی دست یابد. این بازی ها به سرداوری محسن حقیقی سرداور برگزیده فدراسیون برگزار شد.

شطرنج‌ باز بوشهری به اردوی تیم ملی شطرنج نابینایان وکم بینایان دعوت شد



"مجید باقری" شطرنج‌باز بوشهری به مرحله سوم و پایانی اردوی آمادگی تیم ملی شطرنج نابینایان وکم بینایان کشور اعزامی به المپیاد جهانی از عصرامروز در رشت آغاز شده است دعوت شد. تیم ملی شطرنج نابینایان و کم بینایان ایران خود را برای شرکت در المپیادجهانی که 20مرداد در هندوستان برگزار می شود، آماده می کند. سرمربیگری تیم ملی برعهده افشین تهرانی از تهران و مربیگری برعهده بهروز مرادی از گیلان است.

در این مرحله از اردو علاوه بر مجید باقری از بوشهر، حسن قدیری از تهران، میثم مرادیان از گیلان، عماد موسوی از زنجان، علیرضا قوچ بیگی از قزوین و ملیحه صفایی از خراسان رضوی به مدت چهار روز زیر نظر کادر فنی در تالار مهد اندیشه مجموعه ورزشی یادگار امام رشت تمرین می کنند.

سرانه ورزشی استان بوشهر 72سانتیمتر است



مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با بیان اینکه سرانه ورزشی استان بوشهر 72سانتیمتر است، گفت: باتوجه به اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه باید سرانه ورزشی این استان به 20/1 سانتیمتر برسد برنامه های مختلفی برای تحقق این مهم در دست اجراست. هم اینک سرانه ورزشی در برخی از شهرستان های استان بوشهر از جمله دیر و دیلم به ترتیب 44/1 و 33/1 سانتیمتر است که از اهداف برنامه پنجم توسعه ای نیز بیشتر است.

رضا جمشیدی اضافه کرد: پارسال 160 میلیارد ریال اعتبار استانی برای توسعه زیرساخت های ورزشی در استان بوشهر اختصاص یافت. با تمام اقداماتی که برای توسعه زیرساخت های ورزشی استان بوشهر انجام شده است اما بدلیل عقب ماندگی گذشته کماکان نیاز به توجه ویژه است.

بهرامی به عنوان سرپرست هیات کبدی استان بوشهر انتخاب شد



محمدرضا مقصود‌لو بنا به پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر "مهرداد بهرامی" را به عنوان سرپرست هیات کبدی استان بوشهر منصوب کرد.

مقصودلو تصریح کرد: امید است سرپرست جدید هیات کبدی استان بوشهر با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر و پیشکسوتان، مربیان و ورزشکاران در توسعه و گسترش ورزش کبدی در استان بوشهر موفق باشد.

نوجوان بوشهری به اردوی تیم ملی هندبال دعوت شد



از سوی کادر فنی تیم ملی هندبال نوجوانان، 18 بازیکن برای حضور در هشتمین اردوی تدارکاتی تیم ملی به محل برگزاری این اردو در شهر قزوین دعوت و کار خود را آغاز کردند که در این بین نام وحید عرب زاده از خارک به چشم می خورد.

در این اردو که به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، هندبالیست‌های نوجوان ایران خود را برای رقابت‌های نوجوانان قهرمانی آسیا در بحرین آماده می‌کنند تا بتوانند با توجه به قرعه‌کشی انجام شده افتخار تازه‌ای برای هندبال ایران به ثبت برسانند.

مسابقات تنیس روی میز بزرگسالان شهرستان بوشهر برگزار شد



مسابقات رده‌بندی دسته برتر تنیس روی میز بزرگسالان شهرستان بوشهر در بخش آقایان با شرکت هشت بازیکن در بوشهر برگزار شد، که پس از انجام 20 بازی مقام‌های اول تا هشتیم این مسابقات معرفی شدند.

نفرات برتر این مسابقات به ترتیب عبارتند از: یاسر خواجه‌ییان، محمدجواد محمدی،عباس ناظمی،حسین حیدری، میثم غلامی، محمد فراشبندی،عبدالمالک خلیلی و حسین حبیب‌پور.

قهرمانی تیم فوتسال بسیج دشتستان در مسابقات قهرمانی بسیج استان بوشهر



مسابقات قهرمانی نواحی مقاومت بسیج استان بوشهر به میزبانی مرکز تربیت بدنی سپاه امام صادق(ع) در سالن الغدیر با حضور تیمهای بوشهر، دشتستان، کنگان، دلوار ، دشتی، دیر و گناوه برگزار شد

در دور اول مسابقات تیم ناحیه دشتستان قرعه استراحت خورد و تیم های نواحی دشتی، کنگان و گناوه به ترتیب نواحی دلوار، دیر و بوشهر را شکست دادند.درمرحله بعد تیم ناحیه دشتستان با نتیجه قاطع 3 بر 0 تیم ناحیه دشتی را شکست داد تا به فینال مسابقات راه پیدا کند ، در آن سوی میدان نیز ناحیه گناوه با نتیجه 4 بر 3 ناحیه کنگان را شکست داد و حریف دشتستان در فینال شد که در نهایت تیم دشتستان در مسابقه پایانی نیز با برد پر گل 5 بر 1 گناوه را شکست داد و قهرمان مسابقات شد و به عنوان نماینده استان بوشهر به مسابقات زیر گروه کشوری راه یافت.