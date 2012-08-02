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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۴۳

عدالتخواه:

58 هزار مسافر تابستانی فرهنگی در اردبیل پذیرش شد

58 هزار مسافر تابستانی فرهنگی در اردبیل پذیرش شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش استان اردبیل از پذیرش 58 هزار و 437 نفر روز مسافر تابستانی فرهنگی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی عدالتخواه در جلسه سازماندهی مسافران نوروزی آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: این تعدادمسافر از آغاز تعطیلات تابستانی تا دهم مردادماه در ستادهای اسکان استان پذیرش و مورد استقبال قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه 44 هزار و 18 نفر از این تعداد گردشگران فرهنگی بوده اند، یادآور شد: این تعداد در قالب 11 هزار و 802 خانوار در ستادهای اسکان استان اردبیل پذیرش و از خدمات لازم بهره مند شده اند.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش استان افزود: این مسافران در ستادهای اسکان نواحی یک و دو اردبیل، نیر، نمین، بیله سوار، خلخال، پارس آباد، مشگین شهر، گرمی، سرعین و کوثر مورد پذیرش قرار گرفته اند.

به گفته وی در این مدت علاوه بر ایجاد امکانات و تجهیزات رفاهی 22 هزار و 982 پرس غذای گرم رایگان در بین فرهنگیان و خانواده آنان توزیع شده است.

عدالتخواه همچنین از کسب رتبه 10 کشوری را در کنکور سراسری 91 توسط دانش آموز ناحیه 2 اردبیل خبر داد و متذکر شد: پروا جوان شایانی دانش آموز دبیرستان دخترانه تیزهوشان محقق اردبیلی در  گروه آزمایشی علوم تجربی رتبه 10 کشوری و رتبه ششم منطقه ای را به خود اختصاص داده است.

وی کسب رتبه 10 کشوری در کنکور سراسری سال 91 توسط این دانش آموز را که موجب افتخار آفرینی برای استان شده است به جامعه فرهنگی استان تبریک گفت.

اسامی برترین‌های کنکور 91 در سایت http://www.hamshahrionline.ir/details قرار دارد و نتایج اولیه کنکور ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور از ساعت دو بعد از ظهر روز چهارشنبه بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.ir قرار گرفته است.
 
کد مطلب 1664174

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