نامناسب بودن مکان سایت اداری/ کمک مدیران مازنی برای توسعه ساری

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار ساری افزود: شهر ساری باید به سمت سرسبزی، گل آرایی و طراوت با مشارکت شهروندان سوق یابد.

وی اظهار داشت: تنظیف شهر از وظایف قانونی شهرداریها بوده که باید جدی گرفته شود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه نهاد شورایی روند رو به تکامل را دارد و امید است این نهاد در قالب مشارکت شهروندان اثربخش باشد، تصریح کرد: شورای شهر ساری باید با تعامل مدیران استانی، شهردار جدید ساری را در جهت رسیدن به اهداف توسعه ای مرکز استان کمک کنند.

طاهایی با بیان اینکه سایت اداری استان در مسیر جاده قائم شهر به ساری مناسب نیست، یادآور شد: این مکان در صورت احداث به قتلگاه تبدیل می شود.

وی با اعلام اینکه اراده شورا با تشخیص وزیر کشور موضوعیت خواهد یافت، افزود: امیدواریم با بهبود وضعیت بودجه ای کشور بتوانیم برای توسعه مرکز استان برنامه ای هدفمند صورت دهیم.

رئیس شورای سازمان همیاری شهرداری های مازندران با بیان اینکه دولت نهم و دهم سهم خود را در توسعه استان تا حدودی ارائه داده است، اظهار داشت: متاسفانه معضل زباله ساری هنوز رفع نشده که امید است در این دولت به نتیجه مطلوبی برسیم.

طاهایی با اشاره به اینکه شهردار جدید ساری برای افزایش سرانه تفریحی رفاهی شهروندان با پیمانکاران پروژه ماهان همکاری کند، افزود: کمربندی ساری و سایت اداری از دغدغه های محوری استان است.

وی با اظهار تاسف از نبود فضای مناسب تفریحی رفاهی در شهر ساری برای ورود میهمانان خارجی، گفت: باید شهردار ساری این شهر را به زیباترین شهرهای مازندران تبیل کند.

شهر ساری، مرکز مازندران بیش از 500 هزار نفر جمعیت دارد.