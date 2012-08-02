اردبیل ظرفیت تربیت سالانه 20 هزار نیروی قرآنی را دارد

محمود صفری در حاشیه بازدید از ششمین نمایشگاه علوم قرآنی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: تحقق این مهم با بهره گیری از ظرفیتهای بویژه ماه رمضان، دارالقرآن استان و با مشارکت تمام نهادهای فرهنگی میسر است.

وی برگزاری هزار کلاس رایگان آموزش قرآن در ماه رمضان در این استان را در همین راستا برشمرد و افزود: از این تعداد 500 کلاس در اردبیل و 500 کلاس دیگر به صورت رایگان در سایر شهرستانها برقرار شده است.



رییس دارالقرآن کریم استان با بیان اینکه هم اکنون در 16 شهر و شهرستان استان دارالقرآن راه اندازی شده است، یادآور شد: توسعه مفاهیم از رویکردهای اصلی دارالقرآن بوده و در این راستا مسابقه مفاهیم قرآن کریم به صورت رایگان و فراگیر برگزار می‌شود.



وی با اشاره به تحولات مطلوب در زمینه آموزش مفاهیم قرآن در اردبیل تصریح کرد: بیش از سه هزار نفر خروجی در این زمینه داشتیم که با تربیت و تعالی این تعداد علاقمند در رشته مفاهیم توانستیم این رشته را توسعه دهیم.



صفری متذکر شد: در خصوص برنامه‌های آموزشی روان‌خوانی، ترجمه قرآن و توسعه رشته تفسیر نیز برنامه هایی را از ابتدای سال جاری آغاز کرده ایم که این روند در ماه رمضان تشدید شده است.



وی همچنین از ساخت سه مجتمع بزرگ قرآنی به عنوان بزرگترین مجموعه دارالقرآن شمال غرب کشور در اردبیل خبر داد و عنوان کرد: امسال دارالقرآن شهر عنبران نیز افتتاح می‌شود که بی شک در علاقمندان علوم قرآنی و رشد معنوی و قرآنی جامعه تاثیرگذار خواهد بود.

