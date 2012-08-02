توسعه بخش کشاورزی گلستان ویژه مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان بخش کشاورزی افزود: 192 میلیارد و 700 میلیون تومان تسهیلات به کارگروه توسعه بخش کشاورزی جهت واگذاری به کارجویان این بخش اختصاص داده شده است که باید با تلاش و جدیت در جهت جذب کامل آن تلاش کنیم .

وی اظهار داشت : وضعیت استان در حوزه کشاورزی و جذب تسهیلات کارگروه توسعه بخش کشاورزی جزو 5 استان برتر کشور است که به همت رؤسای ادارات شهرستانی و استانی اتفاق افتاده است .

قناعت تصریح کرد : سطح فعالیت ها در این حوزه را می توان به چهار بخش تقسیم کرد که در رأس هرم جلسات استانی کارگروه توسعه بخش کشاورزی است که به صورت منظم و با حضور استاندار برگزار می شود .

وی ادامه داد : بخش بعدی جلساتی است که هر دوهفته یکبار با حضور معاون برنامه ریزی و مدیران دستگاههای اجرایی متولی و رؤسای ادارات جهاد کشاورزی شهرستانی برگزار می شود .

قناعت اذعان داشت : بخش سوم برگزاری جلسات و بازرسی هفتگی مسئولین جهاد کشاورزی استان در شهرستانهاست که به صورت منظم انجام می شود .

به گفته وی ؛ بخش چهارم و مهمترین بخش فعالیت کارگروه توسعه بخش کشاورزی برگزاری جلسه شهرستانی کارگروه است که با حضور فرمانداران و رؤسای ادارات شهرستانی برگزار می شود .

استاندار گلستان تصریح کرد : فعالیت مستمر و باجدیت بخش چهارم این هرم که فرمانداران در آن محوریت دارند موجب سرعت بخشیدن روند کار کارگروه خواهد شد و برگزاری این جلسات بدون حضور فرماندار رسمیت نخواهد داشت .

قناعت تأکید کرد : فرمانداران با شناسایی ظرفیت های موجود در شهرستان به دنبال افراد مستعد و دارای توانایی که به هر دلیلی پای کار نیامده اند بروند و شرایط مساعد را برای فعالیت آنها فراهم کنند .

وی گفت : بنا به پیشنهاد مدیریت امور شعب بانک کشاورزی استان ، از این پس به مدت یک ماه بانک های کشاورزی شهرستانها اجازه دارند تا سقف 200میلیون تومان ، پرونده های ارجاعی را بدون نیاز ارجاع به استان تصویب و تسهیلات پرداخت نمایند .

استاندار با بیان اینکه پیش از این قدرت تصمیم گیری بانکها تا سقف 30 میلیون تومان بوده است افزود : سقف مصوب برای هر پرونده 30 میلیون تومان است .