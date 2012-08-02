"ژیائو لیویانگ" مدال طلای 200 متر پروانه زنان را از آن خود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ژیائو در 50 متر پایانی در رده دوم قرار داشت اما موفق شد خود را جلو بیندازد و با زمان 2 دقیقه و 4 ثانیه و 6 صدم ثانیه به مقام نخست و مدال طلا دست یابد.

"لیویانگ" رکورد "لیو زیگ"، هموطن خود را که در المپیک 2008 پکن به ثبت رسیده بود را 12 صدم ثانیه بهبود بخشید.

"میریا بلمونت گارسیا"، شناگر اسپانیایی با زمان 2 دقیقه و 5 ثانیه و 25 صدم ثانیه در رده دوم قرار گرفت و به مدال نقره دست یافت. "ناتسومی هوشی" ژاپنی نیز با زمان 2 دقیقه و 5 ثانیه و 48 صدم ثانیه به مقام سوم و مدال برنز این ماده رسید.