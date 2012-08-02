اجرای طرحهای هادی بیرجند و خوسف نیازمند 55 میلیارد ریال اعتبار سالانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیرجند گفت: بر اساس برنامه چهارم توسعه برای 99 روستای این شهرستان طرح هادی تهیه شده که شامل روستای بالای 100 خانوار و روستای بین 50 تا 100 خانوار می شود.

ابراهیم فلاح در حاشیه بازدید فرماندار بیرجند از چند طرح هادی افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه برای 138 روستای شهرستانهای بیرجند و خوسف طرح هادی تهیه شده است که شامل روستای بالای 100 خانوار و روستای بین 50 تا 100 خانوار می شود.

وی گفت: با توجه به وجود 220 روستای بین 20 تا 50 خانوار، باید برای 82 آبادی باقیمانده طرح هادی تهیه شود.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه برای اجرای طرحهای هادی روستاهای باقیمانده این دو شهرستان، اعتبار اجرای 29 پروژه به ارزش ریالی 55 میلیارد ریال در هر سال برنامه نیاز است.

فعالیت ۱۳۰پایگاه اوقات فراغت در درمیان

فرماندار درمیان گفت: امسال۱۳۰پایگاه اوقات فراغت در شهرها و روستاهای این شهرستان فعالیت دارند.

رجبعلی براتی، در بازدید از کلاس های اوقات فراغت این شهرستان اظهار داشت: بیش از 180 کلاس با حضور دو هزار و 126 نفر در رشته‌ های قرآنی، احکام، معارف، ورزشی، هنرهای دستی، رایانه، کلاس‌های تقویتی، امداد و نجات و تأسیسات در شهرستان در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه تاکنون مبلغ 15میلیون تومان در بحث اوقات فراغت و ستاد ساماندهی امور جوانان هزینه شده است، گفت: کسب و فراگیری مهارت‌های صنایع دستی علاوه بر افزایش اشتغال، زمینه افزایش تولید ناخالص شهرستان و توسعه پایدار را فراهم می ‌کند.

فرماندار درمیان، هدف از برگزاری این کلاس‌ها را غنی ‌سازی و استفاده بهینه از اوقات فراغت جوانان و نوجوانان مرزنشین در راستای گسترش اطلاعات عمومی، آموزش حرف و تقویت روحیه خود باوری جوانان عنوان کرد.

وی بر کاربردی شدن و هدفمند کردن کلاس های اوقات فراغت تأکید کرد و ادامه داد: چنانچه ما در برنامه ریزی برای اوقات فراغت فرزندان این آب و خاک کوتاهی و یا خدای نکرده غفلت نماییم دشمنان و بدخواهان اسلام برای آنها دام می گسترند و آینده سازان این نظام مقدس را به پرتگاه های تباهی و سقوط رهنمون می شوند.

اولین درمانگاه سیار امدادی ناجا در خراسان جنوبی راه اندازی شد

معاون بهداری فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی گفت: اولین درمانگاه مجهز سیار امدادی ناجا در این استان راه اندازی شده است.

سرهنگ دوم پردل افزود: برای راه اندازی و تجهیز این درمانگاه علاوه بر خرید یک دستگاه اتوبوس مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال هزینه شده است.

وی گفت: طرح اولیه راه اندازی این درمانگاه در کمیته پدافند غیر عامل خراسان جنوبی مطرح و پس از بررسیهای کارشناسی توسط بهداری استان، معاونت آماد و پشتیبانی و بهداری کل ناجا راه اندازی شد.

وی هدف از راه اندازی این درمانگاه را انجام خدمات درمانی ، امدادی و بهداشتی در مناطق مرزی و عملیاتی به ویژه در مواقع بحران عنوان کرد .

وی در خصوص امکانات موجود در این درمانگاه سیار اظهار داشت: کلیه خدمات اورژانسی و غیر اورژانسی در این درمانگاه امکان پذیر است.

سرهنگ پردل گفت: درمانگاه سیار امدادی علاوه بر امکانات زیستی از قبیل یخچال، مایکروفر، موتور برق اضطراری دارای یونیت دندان پزشکی نیز می باشد که کلیه خدمات دندانپزشکی در آن انجام می شود.