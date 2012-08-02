  1. بین الملل
۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۷

محمد مرسی به عراق سفر می کند

محمد مرسی به عراق سفر می کند

سفیر مصر در عراق از سفر قریب الوقوع رئیس جمهور جدید مصر به بغداد و دیدار با مقامات عراقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عراق القانون، "شریف شاهین" اظهار داشت محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به زودی در راستای توسعه روابط با عراق به این کشور سفر خواهد کرد.

وی در ادامه گفت:  مصر در حال حاضر تلاش می کند به ساحل امنیت و ثبات برسد و این امر با تلاشهای عربی و در راس آن ملت عراق محقق خواهد شد به ویژه اینکه پیوندهای مشترک بسیاری برای همکاری میان این دو کشور وجود دارد.

شاهین از اهتمام محمد مرسی به توسعه روابط دوجانبه میان بغداد و قاهره در تمامی زمینه ها اشاره کرد و گفت: در حال فراهم کردن مقدمات سفر مرسی به عراق هستیم و این امر پس از ساماندهی به اوضاع داخلی مصر انجام خواهد شد.

سفیر مصر در عراق در عین حال اظهار داشت مرسی علاوه بر عراق به شماری از کشورهای عربی سفر خواهد کرد.

کد مطلب 1664207

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