محمد مرسی به عراق سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عراق القانون، "شریف شاهین" اظهار داشت محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به زودی در راستای توسعه روابط با عراق به این کشور سفر خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: مصر در حال حاضر تلاش می کند به ساحل امنیت و ثبات برسد و این امر با تلاشهای عربی و در راس آن ملت عراق محقق خواهد شد به ویژه اینکه پیوندهای مشترک بسیاری برای همکاری میان این دو کشور وجود دارد.

شاهین از اهتمام محمد مرسی به توسعه روابط دوجانبه میان بغداد و قاهره در تمامی زمینه ها اشاره کرد و گفت: در حال فراهم کردن مقدمات سفر مرسی به عراق هستیم و این امر پس از ساماندهی به اوضاع داخلی مصر انجام خواهد شد.

سفیر مصر در عراق در عین حال اظهار داشت مرسی علاوه بر عراق به شماری از کشورهای عربی سفر خواهد کرد.