کشف 190 راس احشام سرقتی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار سید کاظم موسوی ، از اجرای نهمین مرحله طرح عملیاتی فجر در قالب مبارزه با سارقان احشام در سطح استان خبرداد.

وی هدف از اجرای این طرح را ناامن کردن محیط برای سارقان به منظور ارتقاء ضریب امنیتی در سطح استان عنوان کرد و گفت: این طرح به مدت دو روز و با بسیج کلیه نیروهای پلیس آگاهی اجرا شد.

سرهنگ موسوی به انهدام یک باند بزرگ احشام در سطح استان اشاره کرد و افزود: با تلاش مأموران متهمان دستگیر و به 12 فقره سرقت احشام اعتراف کردند و در مجموع از سارقان 19 رأس احشام سرقتی کشف شد.

وی کشف 7 فقره سرقت اماکن خصوصی،پنج فقره وسائل داخل خودرو، دو فقره سرقت منزل، یک فقره جیب بری را از دیگر اقدامات پلیس در اجرای این طرح عنوان کرد و اظهار داشت: هفت دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودرو مسروقه نیز در این عملیات کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع در این عملیات 35 سارق دستگیر و 190 رأس احشام مسروقه به همراه 37 فقره سایر سرقت ها کشف و ضبط شد.