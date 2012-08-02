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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۰

در ماه رمضان؛

80درصد برنامه های کمیته امداد کهگیلویه وبویراحمد درمناطق محروم اجرا می شود

80درصد برنامه های کمیته امداد کهگیلویه وبویراحمد درمناطق محروم اجرا می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کهگیلویه و بویراحمد گفت: 80 درصد طرح های ماه رمضان در مناطق محروم و روستاهای این استان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی بعدازظهر پنجشنبه در نشست هماهنگی هفته اکرام ایتام افزود: این طرح ها شامل افطاری و مفتاح الجنه است که برای مددجویان و نیازمندان مناطق روستایی و شهری برگزار می شود.

فرهادی بر توسعه مشارکت های مردمی تاکید کرد و اظهار داشت: باید از ظرفیتهای خیرین برای یاری محرومان بیشتر استفاده شود.

وی با اشاره به بالا بودن جمعیت مددجویان در این استان نسبت به سایر استانها گفت: این مسئله مسئولیت ما را در رفع نیازمندیهای مددجویان و تلاش برای خودکفایی آنها بیشتر می کند.

فرهادی نسبت به سرکشی از مددجویان مناطق محروم تاکید کرد و افزود: باید از نزدیک با مشکلات مردم در این مناطق آشنا شد تا بتوان با شناخت دقیق از مشکلات، راهکار مناسبی برای رفع آنها اندیشید.

وی همچنین ماه مبارک رمضان را بهترین فرصت برای کمک به نیازمندان و تشویق جامعه به این مهم عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا طرح های برکت، مفتاح‌الجنه، اکرام ایتام، سفره‌های افطاری، محسنین، کوثر و رضوان در این ماه در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 94 هزار نفر از جمعیت 700 هزار نفری کهگیلویه و بویراحمد تحت پوشش کمیته امداد استان هستند.

کد مطلب 1664219

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