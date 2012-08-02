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۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۸

کریمی:

سرپرست شهرداری منطقه دو گرگان معرفی شد

سرپرست شهرداری منطقه دو گرگان معرفی شد

گرگان – خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی ابراهیم کریمی شهردار گرگان ،شهرام شاکری به عنوان سرپرست منطقه 2 شهرداری گرگان منصوب و معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شاکری متولد سال 1350 خورشیدی  ودارای مدرک کارشناسی عمران بوده و در کارنامه خدمتی وی می توان به عناوین شهردار شهرهای رامیان و آزادشهر،معاونت شهرسازی شهرداری گرگان ، معاونت شهرداری منطقه یک و پیش از این به عنوان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری گرگان اشاره کرد. 

در حکم انتصاب شهرام شاکری آمده است امید می رود با بهره گیری از تجربیات گذشته و استفاده از توان و کارآمدی عوامل و امکانات موجود و رعایت قوانین و مقررات با برنامه ریزی ،سازماندهی و کنترل و نظارت و در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و ارتقاء کیفی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و انجام وظایف محوله با هماهنگی عوامل اجرایی در مرکز ،موفق و موءید باشید.
کد مطلب 1664220

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