سرپرست شهرداری منطقه دو گرگان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شاکری متولد سال 1350 خورشیدی ودارای مدرک کارشناسی عمران بوده و در کارنامه خدمتی وی می توان به عناوین شهردار شهرهای رامیان و آزادشهر،معاونت شهرسازی شهرداری گرگان ، معاونت شهرداری منطقه یک و پیش از این به عنوان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری گرگان اشاره کرد.

در حکم انتصاب شهرام شاکری آمده است امید می رود با بهره گیری از تجربیات گذشته و استفاده از توان و کارآمدی عوامل و امکانات موجود و رعایت قوانین و مقررات با برنامه ریزی ،سازماندهی و کنترل و نظارت و در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و ارتقاء کیفی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و انجام وظایف محوله با هماهنگی عوامل اجرایی در مرکز ،موفق و موءید باشید.