تفاوت اصلی انقلاب مصر با ایران نبود رهبری واحد در مصر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن زمانی عصر پنج شنبه در جمع علما و روحانیون شهرستان های سمنان و مهدیشهر در پارک کوهستان شهمیرزاد دلیل اصلی عدم پیروزی قاطع مردم مصر را نبود محور ولایت عنوان کرد و گفت: حتی برخی از مسئولان این کشورها نیز وقتی با ما مواجه می شوند می گویند که شما کسی را دارید که مردم از او تبعیت و اطاعت می کنند ولی ما چنین فردی را نداریم.

وی با تاکید بر نقش رهبری در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: نقش حساس رهبری در شکل گیری نهضت اسلامی در دوران طاغوت و پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاهنشاهی بر هیچکس پوشیده نیست.

زمانی اضافه کرد: به نظر همه کارشناسان اجتماعی و سیاسی، نقش رهبری در پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به دیگر اضلاع شکل‌گیری خیزش‌ها و انقلاب‌های اجتماعی از جایگاه و اهمیت ویژه و قابل توجه‌ای برخوردار است.

معاون امور بین الملل حوزه های علمیه سراسر کشور افزود: در واقع انقلاب اسلامی‌ ایران که با رهبری بی‌نظیر امام خمینی(ره) به وقوع پیوست یک انقلاب واقعی و تمام عیار به شمار می‌رود.

وی در ارتباط بارهبری مصر گفت: محمد مورسی رئیس جمهور فعلی مصر به نظر من دارای شاخصه هایی هم مثبت و هم منفی است.

زمانی اظهار داشت: ازشاخصه های مثبت محمدمورسی معتقد بودن به برقراری رابطه دوستانه باکشورهای مسلمان بویژه ایران و شاخصه منفی وی محافظه کاری و سازش با همه است.

معاون امور بین الملل حوزه های علمیه سراسر کشور در بخش دیگری با اشاره به فضیلت ماه رمضان افزود: رمضان ماهی برای تقویت باورهای دینی و تمرینی برای ماه های دیگر سال است تا زمینه دوری از گناهان توسط مسلمانان در طول سال فراهم شود.

وی در پایان با تاکید بر استفاده از ظرفیت مساجد در این ماه اظهار داشت: امروز دشمنان و استکبار از مساجد هراس دارند و مسجد و محافل معنوی ماست که به یک خوار در چشم دشمنان تبدیل شده است.