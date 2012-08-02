هدایتگری، مهمترین وظیفه طلاب در عصر کنونی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جعفر میر علی اکبری عصر پنج شنبه در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی تجوید الصلاه ویژه طلاب حوزه علمیه برادران دامغان در گفتگو با خبرنگاران، افزود: طلاب باید با آگاهی به مسائل روز و احکام اسلام مردم به خصوص جوانان را به راه سعادت و رستگاری هدایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه امروز طلاب و روحانیون باید بدانند وظیفه آنها چیست، تصریح کرد: مقام معظم رهبری تعبیر جهاد فرهنگی را بکار برده‌اند و ما طلاب باید در این جهت پیشگام باشیم.

میر علی اکبری با بیان اینکه دشمنان اسلام و نظام بدنبال تضعیف اصول اعتقادی مسلمانان هستند تا وحدت مسلمانان را بر هم بزنند افزود: بینش عمیق نسبت به مسائل اعتقادی و پاسخ به شبهات دینی، خودسازی، رعایت تقوای الهی و بصیرت و آگاهی نسبت به مسائل روز از وظایف مهم طلاب است.

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان افزود: با توجه به این‌که اساس کار فعالیت‌های حوزه‌های علمیه حمایت از دین و ترویج فضائل دینی بوده، امروزه خطر عدم بصیرت نسبت به مسائل سیاسی جامعه بیشتر از سایر خطرات است.

وی در خصوص کارگاه آموزشی تجوید الصلاه طلاب حوزه علمیه دامغان گفت:در این کارگاه 40 نفر از طلاب حوزه علمیه حاج فتحعلی بیک این شهرستان به مدت 20 روز با قرائت صحیح و فصیح خوانی نماز آشنا می شوند.