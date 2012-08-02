یادواره شهدای زن شهرستان پاکدشت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان پاکدشت در این مراسم گفت: نقش زن در نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار برجسته و مهم بوده و در پیروزی انقلاب اسلامی و حماسه هشت سال دفاع مقدس از جایگاه رفیعی برخوردار است.

حجت الاسلام محمد جغتایی افزود: نقش زنان در ایران اسلامی کم از مردها نبوده و آنان در صحنه هایی نظیر مبارزه علیه رژیم ستم شاهی و دوران هشت سال دفاع مقدس توانستند به درستی نقش خود را ایفا کرده و در این راه جان خود را تقدیم اسلام کنند.

در پایان این یادواره، یاد و خاطره شهیدان فهیمه سیاری ، محبوبه دانش آشتیانی ، فاطمه جعفریان، زهرا اسدی افرایی ، فوزیه شیردل ، خدیجه جمشیدی ، منورکفایی زاده ، پروانه شماعی زاده و ناهید فاتحی گرامی داشته شد.

بازار شهرستان ورامین با نظارت مستمر کنترل می شود

رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان ورامین گفت: با نظارت دقیق و مستمر، بازار شهرستان ورامین کنترل می شود.

حسن میرزایی افزود: اجرای طرح های نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان اداره صنعت، معدن و تجارت با همکاری مجامع امور صنفی شرایط مناسبی را برای بازار شهرستان ورامین فراهم آورده و اصناف شهرستان نیز با رعایت موارد قانونی، زمینه هر گونه سوء استفاده از بازار را برطرف کرده اند.

وی با اشاره به اجرای طرح نظارت بر فعالیت نانوایی های شهرستان ورامین گفت: هم اکنون بیش از 400 واحد نانوایی در شهرستان ورامین فعال است که با برنامه ریزی مناسب بر فعالیت تمامی این واحدهای صنفی نظارت مستمر صورت می گیرد.

باند تهیه و توزیع مواد مخدر در پیشوا منهدم شد

فرمانده انتظامی ویژه شرق تهران از انهدام باند تهیه و توزیع موادمخدر در شهرستان پیشوا خبر داد.

سرهنگ پاسدار سیروس فتحی در این رابطه اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با سوداگران مرگ، ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر این فرماندهی با اقدامات اطلاعاتی مطلع شدند که افرادی قصد دارند از طریق استان های جنوبی کشور مقادیری مواد مخدر سنتی را وارد شهرستان پیشوا کنند که پیگیری و رسیدگی به این مهم در دستور کار مأموران قرار گرفت.

به گفته فتحی، ماموران با کنترل و شناسایی مسیر تردد و مخفیگاه باند سوداگران مرگ، پس از هماهنگی با مراجع قضایی در یک اقدام ضربتی موفق شدند، با دستگیری 3 نفر از مجرمان، این باند را متلاشی کنند.

وی گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، 35 کیلو و900 گرم موادمخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای در داخل کمد دیواری جاسازی شده بود، کشف شد.

طرح ویژه نظارت بر کشتارگاه های مرغ پاکدشت آغاز شد

مسئول واحد بازرسی و نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت از آغاز اجرای طرح نظارت ویژه بر کشتارگاه های مرغ در این شهرستان خبر داد.

مهدی کریمی اظهار داشت: با توجه به این که در ماه مبارک رمضان تقاضای عموی برای خرید مرغ افزایش می یابد، برخی از واحدهای صنفی اقدام به فروش مرغ با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب می کنند و این در حالی است که فروش بالاتر از نرخ مصوب مرغ از واحدهای تولیدی و کشتارگاه ها آغاز می شود که جهت مقابله با این امر طرح ویژه نظارت بر کشتارگاه های مرغ شهرستان پاکدشت آغاز شده است.

وی ادامه داد: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت در قالب تیم های گشت نامحسوس اقدام به بازرسی و کنترل کشتارگاه های شهرستان کرده اند که در جریان این بازرسی ها چهار واحد کشتارگاه به دلیل گرانفروشی متخلف شناخته شدند و پرونده تخلف این واحدهای کشتارگاه با ارزش ریالی 152 میلیون ریال به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

مسئول واحد بازرسی و نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه موارد تخلف شامل گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت وعدم صدور فاکتور مراتب را با استفاده از شماره 124 و 36039010 با بازرسان این اداره در میان بگذارند.