  1. ورزش
۱۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۲

کمیته استیناف اعلام کرد؛

تعلیق محرومیت تماشاگران پرسپولیس/ دیدار پرسپولیس - صبا با حضور تماشاگر

تعلیق محرومیت تماشاگران پرسپولیس/ دیدار پرسپولیس - صبا با حضور تماشاگر

رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال از تعلیق محرومیت تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صالحی، رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر گفت: در اجرای ماده 29 از آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال یک جلسه باقی مانده محرومیت تماشاگران پرسپولیس به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآمد.

وی که با سایت رسمی فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، افزود: چنانچه در این مدت هواداران پرسپولیس مرتکب تخلفاتی شوند این محرومیت به مرحله اجراء درخواهد آمد.

بدین ترتیب دیدار پرسپولیس - صبای قم که روز یکشنبه هفته پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران و در چارچوب هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برگزار می‌شود، با حضور تماشاگر انجام خواهد شد.

به دنبال حوادثی که در دیدار پرسپولیس - داماش گیلان در یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر رخ داد و محمود رفیعی، داور مسابقه بازی را نیمه کاره رها کرد، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن جریمه دو تیم نتیجه بازی را 3 بر صفر به سود تیم داماش اعلام کرد و رای به کسر 2 امتیاز از تیم پرسپولیس داد اما پس از آن کمیته استیناف کسر امتیاز از تیم پرسپولیس را به دو جلسه محرومیت این تیم از حضور هوادارانش در دوبازی خانگی در هفته‌های آغازین دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر تبدیل کرد.

تیم پرسپولیس یک جلسه از این محرومیت را در دیدار مقابل فجرسپاسی شیراز در هفته دوم لیگ برتر پشت سر گذاشت، دیداری که در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار شد و به برتری 3 بر 2 تیم شیرازی انجامید.

کد مطلب 1664238

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه