تعلیق محرومیت تماشاگران پرسپولیس/ دیدار پرسپولیس - صبا با حضور تماشاگر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صالحی، رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر گفت: در اجرای ماده 29 از آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال یک جلسه باقی مانده محرومیت تماشاگران پرسپولیس به مدت 6 ماه به حالت تعلیق درآمد.

وی که با سایت رسمی فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، افزود: چنانچه در این مدت هواداران پرسپولیس مرتکب تخلفاتی شوند این محرومیت به مرحله اجراء درخواهد آمد.

بدین ترتیب دیدار پرسپولیس - صبای قم که روز یکشنبه هفته پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران و در چارچوب هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برگزار می‌شود، با حضور تماشاگر انجام خواهد شد.

به دنبال حوادثی که در دیدار پرسپولیس - داماش گیلان در یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر رخ داد و محمود رفیعی، داور مسابقه بازی را نیمه کاره رها کرد، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن جریمه دو تیم نتیجه بازی را 3 بر صفر به سود تیم داماش اعلام کرد و رای به کسر 2 امتیاز از تیم پرسپولیس داد اما پس از آن کمیته استیناف کسر امتیاز از تیم پرسپولیس را به دو جلسه محرومیت این تیم از حضور هوادارانش در دوبازی خانگی در هفته‌های آغازین دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر تبدیل کرد.

تیم پرسپولیس یک جلسه از این محرومیت را در دیدار مقابل فجرسپاسی شیراز در هفته دوم لیگ برتر پشت سر گذاشت، دیداری که در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار شد و به برتری 3 بر 2 تیم شیرازی انجامید.