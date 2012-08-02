برنامه های طرح ضیافت اندیشه قرآنی در کرج برگزار شد

حامد سمسامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های طرح ضیافت اندیشه قرآنی گفت: با آغاز این طرح برنامه های متنوعی پیش بینی که تا کنون بخشی از آنها اجرا شده و با استقبال خوب دانشجویان همراه بوده است.



وی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی خبرنگاری در این ایام گفت: آشنایی دانشجویان با فنون و مهارتهای خبرنگاری و خبرنویسی بر پایه دین مبین اسلام و افزایش دانش فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آنان از جمله اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی است.



وی ادامه داد: این کارگاه به همت معاونت رسانه و اطلاع رسانی طرح ضیافت اندیشه دانشگاه آزاد اسلامی کرج برنامه ریزی و اجرا شده است.



سمسامی عدم کتمان حقیقت، تعهد خبرنگار، رسانه منبری، توجه به منبع خبر، عدم اشاعه فحشا و منکر و شهامت پذیرش اشتباه را از جمله موضوع های مطرح شده در این دوره آموزشی برشمرد و گفت: در پایان این دوره به تمام افراد شرکت کننده گواهینامه مربوطه اهدا خواهد شد.

نمایش فیلم های سینمایی در دانشگاه آزاد کرج



سمسامی همچنین از نمایش فیلم های سینمایی در این طرح خبر داد و گفت: فیلم شور و شیرین، شرلوک هلمز، روزهای زندگی و راه بهشت از جمله فیلم هایی است که تاکنون به نمایش درآمده است.



وی یادآور شد: نمایش فیلم " شور و شیرین" که اولین فیلم نمایش داده شده در قالب این طرح بود با استقبال چشمگیر دانشجویان روبرو شد.



وی ادامه داد: نقد و بررسی فیلم ها مثل "شرلوک هلمز " و دعوت از بعضی از دست اندر کاران فیلم های مختلف از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده در قالب طرح ضیافت اندیشه است.



یادآور شد: بازدید از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مصلی تهران، مسابقه پیامکی دلنوشته و همایش بررسی بازی های رایانه ای از دیگر برنامه های متنوع در طرح ضیافت اندیشه قرآنی در این دانشگاه است.



مسئول روابط عمومی طرح ضیافت اندیشه قرآنی در کرج همچنین گفت: همچنین مسابقه حفظ سوره جمعه ویژه خواهران و برادران با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و ترویج فرهنگ حیاتبخش و انسان ساز قرآن کریم و افزایش دانش فرهنگی و دینی دانشجویان درباره آموزه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و دینی سوره های قرآن کریم در این دانشگاه برگزار شده است.



وی اظهار داشت: این مسابقه توسط معاونت فرهنگی طرح ضیافت اندیشه قرانی این دانشگاه برنامه ریزی شده که در پایان به برگزی

بسترسازی، احیا و جریان سازی مبتنی بر روایت قرآنی در کنار برپایی 20 گروه، 10 کارگاه، 2 کرسی، برگزاری مسابقات وبلاگ نویسی و...از جمله دغدغه هایی است که در طرح ضیافت اندیشه قرآنی در دانشگاه ها و به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی کرج دنبال می شود.

در طرح ضیافت اندیشه قرآنی 800 دانشجو از دانشگاه آزاد اسلامی کرج حضور دارند.



